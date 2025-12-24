上海開唱重摔濺血！阿信平安夜再公開發聲 ｢最新傷況」曝光了

記者蔡維歆／台北報導

阿信日前上海演唱會重摔。（圖／翻攝自臉書）

五月天主唱阿信近日完成與言承旭、吳建豪及周渝民的「F✦FOREVER恆星之城」上海巡演，但在最終場意外從舞台跌落，造成手指擦傷，現場粉絲一度緊張不已。返台後他前往醫院檢查，確認身體無大礙。事後，他也在臉書報平安，並於24日平安夜發聲，感性吐露「人生舞台難免踏空」。

阿信平安夜發文。（圖／翻攝自臉書）

阿信稍早在臉書寫下「一切平安 有你相伴」，並祝福粉絲「平安夜快樂」。他接著坦露心聲，「不知道此時此刻的你，是在喧鬧的派對裡，和朋友大聲乾杯？還是剛結束忙碌的工作，獨自走在有點冷的街頭，戴著耳機，聽著那首，屬於你的倔強？這一年，辛苦了。真的。」

阿信接著回應，「也許世界總是有點吵雜，也許人生舞台難免踏空，但請記得，在某些看不見的角落，在耳機的另一端，始終有一個老朋友，拿著樂器，哼著旋律，安靜地，陪你度過每一個失眠的夜。」文末，阿信也邀請歌迷們在平安夜許下願望，無論是關於夢想還是愛情，或僅是希望明天的早餐能吃到好吃的蛋餅，都值得被珍惜。「願你 平安。願你 快樂。願你 心中的那頭小怪物，今晚睡得香甜。 Forever Forever Always be my bro. 我們老地方見。」

