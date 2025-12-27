上海雙城論壇登場 林奕華率團：交換經驗互相學習

台北市副市長林奕華今天代表市長蔣萬安率團至中國上海出席雙城論壇，她在桃機受訪表示，將就兩市經驗進行交換，希望在交流過程，能讓第16年的雙城論壇持續做好的互相學習。蔣萬安明天趕赴上海出席上午主論壇活動。

台北上海雙城論壇今明2天舉行，蔣萬安因應19日的無差別攻擊事件，縮短行程只參加明天上午的主論壇活動，其餘由林奕華帶隊參加，林奕華等人上午搭乘長榮航空班機BR712從桃園國際機場出發。

林奕華在桃機接受媒體聯訪時表示，雙城論壇主題是科技改變生活，主要會簽2個MOU（合作備忘錄），跟水治理和職能培訓交流有關，分論壇則是針對科技醫療、軌道交通、樂齡健康等議題交換經驗，包括演唱會經濟、水治理等。

林奕華說明此行團員總共有120人，包括台北市議長和10名議員，市府部分有秘書長、副秘書長，還有13名局處首長，相關員工、學者專家等，將在交流過程中，透過主論壇、分論壇，互相在很多主題上就兩市經驗進行交換，互相學習發展，為兩市人民謀取更好的願景。

林奕華說，論壇雖然只有2天行程，但非常豐富，希望在交流過程中，能讓第16年的雙城論壇持續做平常的、好的互相學習。