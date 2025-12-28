上海雙城論壇聚焦科技 蔣萬安簽2項MOU

雙方互贈禮物，分別為紀念錫盤及藝術瓷瓶，台北市長蔣萬安與上海市長龔正握手寒暄，龔正說蔣萬安是上海的老朋友，蔣萬安則表示搭機到上海如同搭高鐵到高雄，只要有心，雙城距離可以很近。

重頭戲主論壇登場，雙方今（2025）年針對水治理以及職業培訓簽訂MOU。

蔣萬安致詞強調，接觸比牴觸好，了解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝突好，「只要雙城好，兩岸就會好」。致詞亮點還包括民國8年的五四運動，凸顯「民國與民主」，也呼應今年主題「科技改變生活」。

蔣萬安說：「我誠摯的期盼也懇切地呼籲，在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。」

龔正表示，「兩岸同胞血脈相連、命運與共，常來常往、走近走親，是兩岸同胞的共同願望，只要我們合舟共濟共同奮鬥，就一定能夠共創中華民族，偉大復興的美好未來。」

綠營議員則批評，蔣萬安對共軍擾台、國人赴中失聯一聲不吭，被龔正吃了豆腐。對於外界關注，蔣萬安是否向上海反映小紅書以及共機擾台等問題？蔣萬安僅強調，有呼籲希望台灣海峽不再有呼嘯與波濤，會後受訪時更三度表達「希望雙城論壇能持續辦下去」。

蔣萬安指出，「我們透過維持15年來，今年第16屆的雙城論壇，持續針對很多的市政議題彼此借鏡、相互交流，我們也很希望雙城論譠，能夠持續這樣的精神辦下去。」

蔣萬安到分論壇致意後與上海市長龔正簡單午餐會就啟程返台。由副市長林奕華率領的主團下午也到上海動物園參訪，小貓熊何時來台備受矚目。

林奕華說明，「有關小熊貓的部分呢都還算非常的順利，我們是希望如果一切順利，可以在明年的2月左右，就可以到我們台北動物園。」

公視新聞記者黃姵涵說道，「兩岸關係緊繃之下，雙城論壇可以說是現存唯一的官方交流平台，至今簽署近50項的MOU，是否能夠達成具體成效，備受各界關注，以上是記者黃姵涵、陳柏諭在中國上海採訪報導。」