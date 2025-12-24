上海雙城論壇行程縮水 蔣萬安坐鎮維安部署
[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安原訂27、28日赴上海出席台北上海雙城論壇，但因19日晚間北捷、中山站爆發駭人隨機傷人事件，造成4死11傷。蔣萬安決定只參加28日上午的主論壇，行程縮水為了監督台北市各項大型活動確保各項的維安部署能夠到位。
蔣萬安今日上午出席台北市議會第14屆議員就職三週年——愛心3C設備捐贈曁慈善義買、毛孩送養活動，會前媒體堵訪被問到今年雙城論壇只剩一天，上海方的態度如何？本次論壇是否維持之前「雙城好、兩岸好」基調？蔣萬安回應說，基本上，雙城論壇維持15年，一直以來就是進行兩座城市市政的交流。
蔣萬安表示，這次也是因應1219事件發生之後，接下來台北市各項大型活動確保各項的維安部署到位，所以這次為期兩天的雙城論壇活動，就是出席28日上午的主論壇，基本上就是「雙城好、兩岸好」，希望能夠持續維持兩市之間各方面的市政交流。
台北市副市長林奕華被問到上海方對於蔣萬安改成僅出席雙城論壇一天，她指出，因為這次大家也知道台北發生了這樣子的憾事，所以蔣萬安能坐鎮台北市的角色，當然很重要。
林奕華提到，但因為雙城論壇進行了15年，當然想辦法看怎麼樣能夠取得上海方理解，蔣萬安在這時做出如此兼顧的做法，其實上海方都很能理解。
追悼余家昶英勇阻張文殉身 北捷M7出口設置悼念牆
余家昶捨命擋張文攻擊！法務局：發給600萬撫卹、50萬喪葬補助
緊盯北捷砍人案調查進度！蔣萬安出席雙城論壇縮水 28日當天來回
