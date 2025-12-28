上海雙城論壇 蔣萬安提民國談民主 盼台海不再波濤

今年雙城論壇歷經波折，昨天終於在上海登場。台北市長蔣萬安在論壇致詞談及「民國八年的五四運動」，公開在對岸強調「民國及民主」；面對兩岸緊張局勢，他希望「將來談起台灣海峽，不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。這是我的期待，也是我一直努力的目標」。

蔣萬安的雙城行程因隨機殺人事件縮短為半天，扣除飛航時間，蔣萬安「快閃」上海僅四小時。蔣萬安和上海市長龔正也見證雙方簽署水治理及職能培訓交流兩個合作備忘錄。

「這是我第二次以台北市長身分來到上海出席雙城論壇，這一趟真是不容易。」蔣萬安致詞表示，來上海的途中飛越台灣海峽，不禁想起數百年來，海峽見證過先民橫渡黑水溝、二戰殘酷，及一九四九年兩岸人民悲歡離合，也見證兩岸和平交流；相信大家更關心的是未來雙城之間、海峽兩岸，將如何發展？

蔣：了解比誤解好 互動比衝突好

他說，在台灣，有人支持兩岸對話，有人質疑交流，大環境跌宕起伏的此刻，兩市持續為了雙城論壇而努力，「我始終相信，接觸比牴觸好，對話比對抗好，了解比誤解好，互動比衝突好」，雙城好、兩岸好，所以他再次來到上海。語畢，台下如雷掌聲響起。

蔣萬安說，長篇小說「繁花」作者金宇澄說，「在上海，各式奇談怪論歷來都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭。」台北也是如此，甚至有過之而無不及，雙城論壇也因此成了兩岸持續至今唯有的官方對話平台。

呼應今年雙城主題「科技改變生活」，蔣指出，民國八年「五四運動」喊出「德先生」（民主）、「賽先生」（科學），喚起華人世界追索這兩大議題。我們談民主、談科學、談市政，從我們時代來看，賽先生就是科技與ＡＩ；從我們文化來看，德先生就是「民為邦本，本固邦寧」，市政治理就是要服務、貼近和尊重市民。

蔣也提到，台北不幸發生隨機攻擊事件，案發當下，有民眾挺身而出，甚至不惜犧牲生命；事後市民熱誠捐輸，同心悼念，證明城市溫暖無所不在，為政者的責任是要降低風險、控管危機、守護人民，捍衛人本價值。

蔣萬安說，他又將飛越台灣海峽回到台北，誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論到台灣海峽時，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。

龔正：常來常往走近走親 共同願望

龔正致詞時表示，論壇是上海與台北攜手合作的重要平台，也將為兩岸和平發展與融合作出新貢獻。雙城論壇見證雙城跨越海峽、歷經風雨的深厚情誼；十五年來，兩市累計簽署四十七項交流合作備忘錄，並持續推出惠民舉措。

針對兩岸關係，龔正說，「兩岸同胞血脈相連、命運與共」，常來常往、走近走親是共同願望。上海將以最大誠意歡迎台灣民眾多來看看，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情，並將為台企、台青提供更廣闊舞台。

