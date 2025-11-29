上海馬拉松將開跑 台灣跑者顯身手

（中央社記者張淑伶上海29日電）上海馬拉松30日登場，這次有102名台灣人持台胞證報名成功。一些台灣跑者表示，以旅遊的心情參加中國各城市馬拉松。由於上馬必須抽籤，有的資深跑者也是首次參加。

今年有17名台灣馬拉松跑者透過「台北上海雙城論壇」交流機制，由台北市體育總會組織來到上海參加上海國際馬拉松。

這17人中最年長的是63歲的賴明堂。他今天受訪時說，明天的上馬將是自己人生的第99場馬拉松，下週將到溫州參加第100場馬拉松，明年1月1日則是刻意將第「101」場留給台北長堤曙光元旦馬拉松。儘管經驗豐富，這是他第一次抽中跑上海馬拉松。

廣告 廣告

他們中有些人曾是在中國大陸生活多年的台商或台幹，其中不乏已參加過20多場北京、武漢、西安、南京、廈門等不同城市的馬拉松。

55歲的陳俊廷5年間已在大陸完成28場馬拉松。他說，跑完馬拉松順便遊玩，是參加賽事的誘因之一。

上海國際馬拉松簡稱上馬，是中國首個取得世界田徑總會白金標籤賽事認證的賽事，也是中國唯一的「世界馬拉松大滿貫」候選賽事，賽事於每年11月進行，未來有望成為世界第8大馬拉松賽事。（編輯：周慧盈）1141129