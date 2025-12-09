上海鴨霸喊卡再現！ 濱崎步演唱會澳門最終場遭強制取消

濱崎步上海空場演唱會現場照片。（翻攝濱崎步IG）

日本首相高市早苗「台灣有事」引發中國不滿，日中關係緊張，導致天后濱崎步日前在上海的演唱會，在開唱前夕被迫取消，她在空無一人的場館獨自唱完所有歌曲，令人動容。這次巡迴演唱會的最終站是明年（2026）1月10日於澳門舉行，如今也宣告取消。

濱崎步今天晚間宣布，原定明年1月10日於澳門舉行的演唱會最終場，因為收到主辦方的通知，確定演出被中止，她也遺憾地向粉絲致歉，透露非常痛心、委屈，但強調一定會有再相見的時刻。

台灣粉絲在此之前，已經敲碗盼望濱崎步再度來台開唱，台北市長蔣萬安表示：「絕對歡迎濱崎步下次再來，而且會繼續給她驚喜。」高雄市長陳其邁也說很喜歡濱崎步，歡迎她到高雄，但要看她的時間是否能配合，強調「一定非常歡迎她來」。





