上海、哈爾濱參訪團費「爽玩8天↙2萬」！遭疑統戰教育部出手了

12月底結束學期後，大學將迎來「史上最長寒假」！從最長65天至58天不等的放假總數，不少大學生已經開始規畫行程，教育部就發現有不少背後來源不明「交流團」公開擴大招募，主打以千到兩萬元不等價格，宣傳指定「台灣大學生」，到當地跟中國大學做文化交流，讓許多人擔憂是「假交流、真統戰」，對此教育部出手了，發文提醒學校勿轉發宣傳或參加活動，民進黨立法委員王義川也針對教育部這波處理給出評價：「教育部這樣做就對了！」，並點名「這些人」了。





「史上最長寒假」還沒開始，前進中國北京、上海、成都、哈爾濱等地的「交流團」搶先掀起一波討論熱度。（示意圖／翻攝自Pexels）

隨著「史上最長寒假」即將到來，不只台灣學生蠢蠢欲動、中國「交流團」也大舉在網路社團流竄，甚至相關資訊也在大學校內瘋傳，最主要就是只要1、2萬元團費，就能出發北京、上海、成都、哈爾濱等地，進行8～10日的旅程，期間更有與當地名門大學的文化交流，熱門景點參訪，若是「自行前往」更有可能以8千不到價格就把全部行程、吃住全享受到，讓外界懷疑此類「參訪團」背後統戰意味濃厚。

教育部的提醒發布後，許多學校也著手檢視校內相關訊息，民進黨立委王義川也開點名「這些人」。（示意圖／翻攝自Pexels）

對此教育部就發函提醒各校，表示支持兩岸良性互動，但提醒校方教職人員勿參加相關統戰活動，學校也應遵守兩岸政策立場及台灣地區與大陸地區人民關係條例，秉持對等尊嚴原則，辦理各項教育交流活動，強調教育交流應本於「對等尊嚴」及「健康有序」原則，尤其注意不能違反兩岸條例相關法規，希望學校加強內控機制及自我監督管理，對此民進黨立法委員王義川也在Threads發文，讚教育部「這樣做就對了」，並點名：「請大家注意誰是中國在台協力者，誰在幫忙招攬、帶隊？」。









