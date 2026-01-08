上海「海底撈小便案」1少年登報道歉 監護人連帶吞賠千萬苦果

上海2位少年在海底撈輪流脫褲小便，遭判登報道歉並賠償千萬。（翻攝自小紅書）

2025年引發全網怒火的上海海底撈「火鍋小便」事件，在事隔近一年後有了最新進展。涉案的唐姓少年及其父母今（8日）正式於中國《人民法院報》刊登道歉聲明，向業者及社會大眾致歉。除了公開謝罪，法院更判決兩名少年的家長須承擔高達人民幣220萬元（約新台幣1千萬元）的巨額賠償，為這起荒唐的鬧劇畫下法律句點。

回顧案情，2025年2月24日凌晨，當時年僅17歲的唐姓與吳姓少年，酒後前往上海一間海底撈包廂用餐，兩人一時興起，竟先後跳上餐桌對著火鍋盆小便，並互相拍攝影片留念，影片經吳男上傳後瘋傳。此舉不僅引起社會撻伐，更迫使該分店銷毀全店餐具、深度消毒，並對事發期間的4,109組客戶進行全額退款及10倍現金補償，事後生意一度大受打擊，損失可謂極其慘重。

廣告 廣告

上海黃浦區人民法院審理認定，兩名少年的行為嚴重侵害餐廳的名譽權與財產權，判決指出，除了行政拘留處罰外，少年的監護人必須賠償餐具損耗、清洗消毒費，以及龐大的經營與商譽損失，最終定讞賠償總額為人民幣220萬元。

唐姓少年在道歉聲明中表示：「我深刻認識到自己的錯誤，接受了來自家長、學校及網路大眾的批評，我會吸取教訓、改過自新。」其父母也一併致歉，坦言管教不周，承諾未來會引以為戒，引導孩子成為守法的公民。

★《鏡新聞》關心您：不良行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。





更多《鏡新聞》報導

砸毀黃家駒墓碑2嫌遭起底 弟痛罵「國亡不遠矣」引小粉紅宣戰

3男辯「心情不好」加料惡搞10家麻油雞 法官不信全送收押禁見

中國青島啤酒「最貴一泡尿」 竟是外包工人口角後報復上傳