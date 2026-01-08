上海「海底撈」小便事件！2少年站桌上尿尿下場慘了 天價賠償金額曝光

國際中心／綜合報導

去年間2月間，中國大陸上海「海底撈」，發生2名少年「小便在火鍋裡」事件，引發軒然大波，少年行經遭網友痛批「太缺德、沒公德心」等，而「海底撈」也一狀告上法院，維護自身權益。事件經過將近1年，當地法院判決也出爐，事件主要當事人唐姓少年、與其父母，透過法院機關報刊登道歉聲明，且2人及監護人須賠償220萬元人民幣（約合台幣993萬元）。

中國上海「海底撈」，發生2名少年「小便在火鍋裡」事件。（圖／翻攝自微博）

據了解，當時唐姓少年與吳姓友人到「海底撈」消費，卻惡作劇的站在桌上，先後對著火鍋「小便」，還將過程拍下PO網，引發輿論爭議。對此，「海底撈」立即提出告訴，並針對唐姓少年等人求償。案經當地法院審理，判2名少年及其監護人，須登報公開道歉，並賠償「海底撈」之商譽損失、清洗消毒費用等，賠償220萬元人民幣，而唐姓少年也表示「會吸取深刻的教訓，改過自新」。

不良行為，請勿模仿！

