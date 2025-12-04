上海、舟山港貨櫃量 前11月合計突破9千萬TEU

根據英國航運相關網站表示，儘管二○二五年全球貿易政策多變、國際供應鏈也屢遭干擾，中國大陸主要港口貨櫃量依然持續強勁。上海港與寧波舟山港這兩大港區在今年前十一個月合計處理超過九千萬TEU，再度刷新歷史紀錄，展現中國對外貿易的韌性與港口營運效率全面提升。

上海港指出，二○二五年已連續第十六年排名全球第一大貨櫃港。今年再次突破五千萬TEU大關，且達標時間較去年提前約一個月。該港於十一月二十六日完成全年第五千萬TEU裝卸量。上海港今年平均每月貨櫃量超過四百萬TEU，即便十二月傳統淡季將至，全年成績仍受到市場看好。

廣告 廣告

上海港成長動能來自營運模式全面升級，重點已從擴建實體設施，轉向整體作業流程與系統再造。港區不再以獨立碼頭運作，而是採取「一體化協同港區」模式，透過高度自動化、遠端操控橋式起重機、無人堆場車輛與AI排程系統，進行港區整體能力即時調度。數位孿生、高精度定位與F五G網路已成為日常營運的一部分，港口猶如具有「中樞神經系統」般運作，使效率與可靠性大幅提升。

寧波舟山港今年於十二月二日完成全年第四千萬TEU裝卸量，為史上首次突破此一里程碑，該港去年全年貨櫃量約三千九百三十萬TEU，今年不但提前達標，增幅也明顯擴大。寧波舟山港從一千萬TEU成長至二千萬TEU耗時七年，再從二千萬提升至三千萬耗時六年；然而從三千萬成長至四千萬卻僅用了四年，遠快於以往速度。該港指出，以貨物總吞吐量計算，寧波舟山港已連續十六年突破十億噸，是全球少數達到此規模的港區之一。