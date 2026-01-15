上淡江大橋「躺橋看海」！通車9大活動時程出爐

交通部公路局、新北市政府及內政部國土署合作推出「我和大橋在一起，淡江大橋開幕藝術季」。（蔡明亘攝）

連結淡水與八里的淡江大橋將於今年5月12日通車，交通部公路局、新北市政府及內政部國土署合作推出一系列通車前活動，定名為「我和大橋在一起，淡江大橋開幕藝術季」，活動包括路跑、自行車、健行、音樂會及特別的躺橋望海活動等，廣邀民眾於通車前用雙腳體驗淡江大橋。

淡江大橋由英國Zaha Hadid建築師團隊設計，動工以來備受關注及矚目的淡江大橋，是經美國CNN評選「2025 年全球11大重要建設」的國際級工程，預計今年4月橋面工程可順利完成，在評估確認安全可先行提供活動的條件下，除了首波的路跑、自行車活動外，還將舉辦「好朋友一起來瞧橋」健行活動、「在一起，走上橋」大遊行、「星空音樂會」、「我和大橋在一起」等全民參與的體驗活動，最後再由「感恩，美好之夜」通車典禮，宣告淡江大橋完工通車。

公路局新工北分局長陳永傑介紹，5大活動主題包含運動、文化、音樂、藝術及工程，其中搶先開放民眾體驗的路跑及自行車活動，一開放報名就立即額滿，顯示出民眾對淡江大橋的喜愛與期待，為滿足民眾體驗淡江大橋的心情，4月25日起至5月3日止，每個周末都將推出可開放全民參與淡江大橋體驗活動，讓民眾可以或走、或跑、或躺，創造與淡江大橋的親密回憶。

陳永傑說，後續接力的是新北市政府主辦的4月25日「好朋友一起來瞧橋」健行活動，邀請民眾與親朋好友一起走上淡江大橋，與城市新地標留下第一張合影；4月26日「在一起，走上橋」大遊行則是由公路局、新北市政府合力主辦，邀請地方展演團體，並由幸福公路、地方社團進行踩街活動；接著5月2日則由公路局推出「星空音樂會」，由管弦樂團、金曲歌王攜手在地團隊，以音樂與世界相連結，讓民眾可在寧靜的淡水河，在淡江大橋的陪伴下享受迷人音樂饗宴。

陳永傑提到，而讓民眾可以躺上淡江大橋的「我和大橋在一起」，同樣是由公路局與新北市政府聯合主辦，在5月3日這天，淡江大橋上將出現100張躺椅，讓民眾可以甚麼都不做，在橋上躺平、看海、看表演，同時當天還開放野餐活動，歡迎親子一同到橋上玩玩。

最後，淡江大橋通車典禮將於5月9日晚間舉行，以「感恩，美好之夜」為主題，邀請淡江大橋的工程英雄們、主橋塔設計謬思雲門舞集，演出全新創作的作品《光鏈》，是雲門舞集專門為通車編排的作品，為淡江大橋的通車獻出最美的祝福，也是全球首演。

公路局也提醒，自即日起至3月31日止舉辦攝影及繪畫比賽，也歡迎民眾踴躍參加。

國土署表示，淡江大橋建設經費由交通部、國土署、新北市各出資3分之1，很高興今年將通車，相信對淡海新市鎮有很大助益，包括人口和產業引進等，盼打造在地就學就養的宜居城市。

新北市客家局長劉冠吟指出，新北市長侯友宜有叮嚀，活動中要放入文化元素，淡水、八里是早期客家人移入重鎮，有少見的客家莊，市府相當看重此活動，一口氣動員12局處一起做這次開幕活動，橋本身就是連結本不能觸及的兩端，通行節省時間，過往淡水、八里客家莊各自為陣，未來文化連結、觀光品牌會升級。

公路局與新北市府曾為淡江大橋活動隔空交鋒，劉冠吟也說，之前有看到雙方一些波瀾，她加入合作後，感謝合作夥伴，大家都非常溫暖、很幫忙，沒有看到歧見發生。她也笑說，公路局團隊就是理工直男，解決問題非常快，相信這次活動會很順利。

公路局長林福山表示，淡江大橋108年開工，預計今年5月9日舉辦通車典禮、5月12日開放通車，是國內少見透過國際競圖的重大工程，目前工程進度約80多％將近90％，預計4月17日起開始辦理驗收及相關通車勘驗。

林福山說，國內很少看到有公共工程在興建過程中，民間成立粉絲平台，目前淡江大橋的粉絲社團約有3至4萬人，每天關注工程進度，因Zaha Hadid團隊設計主打流體美學，且團隊還要克服淡水河口氣候條件，增加工程難度，未來民眾搭機返台時，就能看到壯觀的淡江大橋。

林福山提到，這次系列活動規畫不僅有公路局、新北市和國土署，連觀光署也一起加入，針對後續活動內容，舉辦前都會再次向外界說明，也會依照每個活動的性質，和新北合作規畫完善交通與接駁措施。

此外，針對先前公路局申請淡江大橋商標進度，林福山說明，目前資產局還在審查中，當時申請初衷是考量淡江大橋為公共財，盼淡江大橋意象在市場上不要被商標蟑螂獨占，不管未來審查結果為何，淡江大橋都是屬於大家的，有關於相關意象與視覺，公益用途或行政部門使用，一定沒問題。

