上游持續降雨補水 曾文水庫灌進1座烏山頭水庫

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曾文水庫上游持續降雨，蓄水率明顯回升。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內規模最大的曾文水庫，原本蓄水率已低於9.5％，受低氣壓、西南風與滯留鋒面等影響，集水區從本月4日起持續降雨迄今，上游逕流不斷湧入，預估累計可望挹注逾7800萬立方米，相當於1座烏山頭水庫的容量，有效進補水情。

水利署南區水資源分署統計，從4日到今晨，曾文水庫集水區的累積降雨已超過301毫米，顯見上游水氣之豐沛，入流量不斷，讓水位逐漸攀升，蓄水率也持續成長，1週以來一口氣增加了7％，民眾欣喜，都希望是水情翻轉的開始。

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午後，曾文水庫集水區降雨暫歇，不過今天累積仍近40毫米，可望再挹注上千萬立方米，持續補水；供應民生用水的南化水庫，水情也有斬獲，連日來，包含越域引水，超過2600萬立方米的「進帳」。

根據觀測，截至今天下午3點，曾文水庫的水位標高來到199.33公尺，蓄水率上升至16.66％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾9700萬立方米，南水分署表示，目前台南地區供水正常，但面對未來氣候的不穩定性，籲請社會大眾持續落實節約用水，共同珍惜得來不易的水資源。

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