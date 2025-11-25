上游非法採礦汙染河川 流入湄公河
湄公河 是 亞洲 第3大的跨界河流，供養超過7000萬人口，支撐起東南亞 多個國家的 農漁產業、與居民的日常生活。不過，1份美國華府智庫 最新發布的研究報告卻指出，湄公河上游的源頭，位於泰緬邊境的 郭河，受到非法採礦的嚴重汙染，已經完全無法使用，也影響多條、包括湄公河在內的下游河流。泰國政府 擔心河水受到汙染，因此，從今年4月以來，就一直警告北部居民，停止使用 郭河的水，改用其他替代水源。
1683河川靜謐 流過鄉間，這是東南亞、湄公河的上游，郭河，原本是滋養 沿岸居民 與 農田的重要水源，現在卻因 非法採礦活動 興起，面臨 嚴重的 化學汙染威脅。
農民卡姆魯：「河水汙染成這樣後，我感覺自己彷彿已經死了一半了，我們沒法用河水澆灌莊稼，也沒法做任何其他用途。」
郭河 發源於緬甸山區， 蜿蜒流淌 在泰國北部，與 緬甸交界的 塔通縣。根據 美國華府智庫，「史汀生中心」最新 發布的研究報告，東南亞 整個 中南半島，有超過2400座礦場。其中，許多是非法、或未受監管的。而這些礦場 正在將 氰化物、和汞 等 致命化學物質，排放進河川。
農民 卡姆魯：「如果用河水澆菜，人們就不會買了，我只希望那些有責任的人，能幫我們解決這個問題。」
河水無法使用，居民只好鑿井，改用地下水。不過，受汙染的河川，依舊影響民眾健康，有很多人 都起了皮疹。
華府智庫史汀生中心資深研究員 艾勒：「如今 這條河已完全無法使用，我們的研究更表明，(郭河下游)包括湄公河 薩爾溫江，和伊洛瓦底江等主要河流及支流，甚至越南境內的河流，都很可能受到了嚴重汙染。」
這是首份 針對 中南半島礦場，造成 河川汙染情況 的研究報告。根據路透社報導，泰國當局 擔心河水受到汙染，因此從今年4月以來，就一直警告居民，停止使用 郭河的水，改用其他替代水源。
農民坎魯：「我只希望河川能恢復到以前的樣子，我們可以從河裡取水，吃飯 洗澡 玩耍 還能用它來耕種。」
泰國政府的研究機構也指出，採樣自郭河的水質檢測顯示，其中含有 與稀土和金礦的相關元素。政府必須 從源頭解決問題，加強管理。若不停止 非法礦場 開採，河川汙染情形 恐急速加劇。
