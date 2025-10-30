上溢國際違法進口鳳凰電波探頭 密醫還到五星級飯店替貴婦施作

黃培軒充當密醫招攬客戶並在五星級飯店內替貴婦施作鳳凰電波拉皮。呂志明攝



檢警偵辦上溢國際有限公司違法進口鳳凰電波探頭，再低價販售給全台10餘家醫美診所弊案，今年7月間連續發動搜索並拘提上溢實際經營者黃家4兄弟等人到案，其中黃家老四黃培軒未具醫師資格，卻違法招攬客戶，並以低價替客戶施作鳳凰電波拉皮，因而被收押禁見，由於押期將在11月初即將滿4個月，檢察官今(10/30)日提訊黃培軒進行最後的收尾動作，若無意外，全案可望在11月初偵結。

2023年間，財政部關務署在查驗進口貨物時，發現由上溢國際有限公司自中國進口的劣質醫美器材鳳凰電波探頭，未經我國主管機關許可，因此函請台北地檢署偵辦，北檢檢察官林婉儀受理後認為案情不單純，指揮刑事局智財大隊偵一隊組成專案小組偵辦 。

經營上溢國際黃家4兄弟，由左至右分別為老大黃國忠、老二黃國祥、老三黃千萬、老四黃培軒。資料照。呂志明攝

專案小組查出，上溢國際由黃國祥掛名負責，但實際經營者為黃家4兄弟，老大黃國忠與老三黃千萬負責與醫美診所接洽，老二黃國祥掛名負責人，同時負責自中國進口醫美器材，老四黃培軒則未具醫師資格，卻違法招攬客戶，並以低價替客戶施作鳳凰電波拉皮。

介紹洪明全給黃培軒認識的護理師陳玉婷。資料照。呂志明攝

專案小組發現，上溢國際自中國進口鳳凰電波探頭，再以低價出售給台灣10餘家知名的醫美診所，不僅如此，黃家老四黃培軒還充當密醫，招攬客戶並在五星級飯店內替客戶施作鳳凰電波拉皮，黃培軒還透過護理師陳玉婷介紹認識行政院災害防救辦公室科長洪明全，洪男竟幫黃培軒找客戶，甚至還幫忙訂購五星級飯店。

行政院災害防救辦公室科長、有馬祖王陽明封號的洪明全。資料照。呂志明攝

專案小組在蒐證告一段落後發動搜索，7月6日、7日連2日，持法院核發搜索票，前往上溢國際公司及向上溢國際進貨的醫美診所、相關被告住居所等多處地點執行搜索，查獲非法醫美儀器、探頭、改機組裝工具及電子零件、玻尿酸、肉毒桿菌、減肥針劑等贓證物，同時拘提黃家4兄弟、洪明全等12名被告。

另外，為了釐清醫美診所是否知情，專案小組除了搜索多家醫美診所外，另以證人身分傳喚多家診所負責人到案。全案朝違反《醫療器材管理》、《醫師法》、《商標法》、《著作權法》及《刑法》詐欺罪等罪嫌偵辦。

