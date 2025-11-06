上演女團偶像嫁入豪門！女星唱跳親上陣 「催眠自己」超困難

《成名在望》姚淳耀（左起）、李國毅、蔡亘晏同場飆戲。瀚草文創提供

金鐘視帝姚淳耀在新戲《成名在望》中飾演「羅冠豪」一角，原本前途無量，理應成為備受矚目的科技新貴，卻因為突發的意外轉折，成了一名在汽車保養廠工作的落魄男子。

姚淳耀笑說：「劇組特別安排我去汽車維修場實習，從對車子一竅不通，到能拆解零件、換機油、換輪胎，很有成就感！只是練習完開自己的車回家，都會戰戰兢兢地想，不知道輪胎有沒有鎖緊？」

姚淳耀在《成名在望》中以略顯頹廢的外表，展現角色的掙扎與沈重。他提到羅冠豪這個角色的特別之處在於個性的轉變，「從高中生成長為成年人，每個階段都有截然不同的轉變與層次，和我本人的個性也很不一樣，詮釋起來很有挑戰」。

李國毅（左）與姚淳耀在《成名在望》共同演出。瀚草文創提供

李國毅在《成名在望》中飾演不得志但堅守正道的警察「陳志偉」，為了呈現角色歷練後的形象，他特別留起鬍子，展現前所未見的全新樣貌，李國毅表示：「從角色內心轉變到整個外型的塑造，跟以往的角色都有很大的不同。」

陳志偉個性外冷內熱、理性與情感交錯，李國毅坦言：「我能理解志偉冷靜外表下藏著強烈情感的狀態，現實生活中我們都曾經在理性和情感之間掙扎。不過我自己會讓情緒釋放，不會那麼壓抑或極端。」為了貼近角色，他刻意壓抑自然反應，體會理智被痛苦禁錮的矛盾感。

此外，為了詮釋刑警的專業形象，李國毅接受特別訓練，包括持槍、攻堅、防守等等實作，他深有感觸地說：「對我而言，這不只是演一個刑警，而是在問自己：『當正義失靈，人還能保持人性嗎？』正義若無人性支撐，就會變得冰冷；人性若無正義引導，就可能會墮落。這股人類內在本能與外在秩序的拉扯，是這個角色表演的重點。」

《成名在望》描述高中好友李國毅（右起）、蔡亘晏姚淳耀成年後相遇，揭開青春時的意外真相。瀚草文創提供

蔡亘晏在《成名在望》中則飾演嫁入豪門的女團偶像「魏欣妤」，一開始接到邀約相當興奮，讀完劇本後被角色成長歷程深深吸引，「欣妤對人生的藍圖有自己的想像，從年少的純真陽光，逐漸變成連自己都不認識的模樣，為友情付出，也曾因迷茫做出自私的選擇」。

蔡亘晏笑說，自己與角色最像的地方，是年輕時都有一個歌手夢。她更透露，第一季的欣妤較為壓抑內斂，第二季則更果決剛強，「彷彿重新找回高中時那份不服輸的力量」。

談到飾演女團偶像的挑戰，蔡亘晏笑言：「唱跳全都親自上陣，開拍前還和管罄一起練舞練唱，很謝謝她的陪伴讓我心安，要催眠自己是唱跳偶像，真的超難！」《成名在望》預計2026年播出。

「2025 TCCF 創意內容大會」6日發佈會中，宣布中華電信與其他夥伴共同投資新作品，包含旗艦級台劇《成名在望》、台日合作的《阿茲海默警探》、台韓合作愛情電影《那張照片裡的我們》、林柏宏主演最新高空逃生動作片《懸命一線》、首部沉浸式劇場改編台劇《微醺大飯店1980s》、台灣國寶級動畫IP續集《魔法阿媽2：魔法小豆苗》等多元主題精采內容。



