上演玩命關頭? 屏東轎車深夜狂飆 居民睡夢中被吵醒

南部中心／洪明生 屏東報導

屏東內埔鄉深夜上演玩命關頭，有車輛在馬路上狂飆，發出刺耳的引擎聲，附近居民被吵到睡不著，警方目前已經調閱監視器，要找出飆車民眾，依法送辦。

玩命關頭！屏東轎車深夜狂飆 居民睡夢中被吵醒

汽車深夜在馬路上狂飆，發出刺耳聲響。（圖／翻攝畫面）

汽車深夜競速，轟隆隆呼嘯而過，引擎聲響徹雲霄。馬路上，直線加速，來回飆了好幾趟，一旁還有許多民眾圍觀，車輛紛紛聚集，上演玩命關頭，刺耳飆車聲劃破寧靜，車主聽的好過癮，但卻是吵到居民根本睡不著。附近民眾說：「聽到有車子的聲音，多多少少啊，睡不著。」屏東內埔鄉學文路，因為道路筆直，平時車速就算快，到了深夜，竟然還成為飆車地點，馬路上還留下些許的輪胎痕，附近居民相當無奈。

屏東內埔鄉學文路道路筆直，竟成為飆車地點。（圖／民視新聞）

屏東警內埔分局偵查隊副隊長李鑑勳表示：「積極調閱周邊監視器影像，查明車主身分全力查緝到案。」大馬路，開車狂飆，製造噪音，不只擾人清夢，也實在很危險，警方已經調閱監視器，要找出車主，依公共危險罪偵辦。

