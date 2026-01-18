上演《明天過後》？江蘇網友狂收「﹣482℃」降溫預警簡訊

大陸中央氣象局今（18日）才發布今年首波寒流預警，但不少江蘇連雲港網友反映已提前收到「﹣482℃」降溫簡訊，引發熱議。對此，涉事連雲港市保障房建設投資發展集團表示，因工作人員失誤，錯發氣溫預警簡訊給住戶，已重發更正。

不少江蘇連雲港網友收到「﹣482℃」降溫簡訊。（圖／翻攝極目新聞）

據《極目新聞》報導，多名網友16日發布連雲港氣象預警簡訊截圖，一條署名「連雲港市房投集團」的簡訊寫道，根據連雲港市氣象局預警，18日夜裡至23日將迎來今冬最強冷空氣，出現低溫雨雪冰凍天氣，最低氣溫將降至零下482℃。

廣告 廣告

該則簡訊提醒住戶，極易導致室內水管凍裂、設施損壞，建議及時檢查家中水管、水表、水龍頭等供水設施，可用保溫棉、毛巾等做好包裹保溫。同時提醒夜晚關好門窗，尤其注意陽台、廚房、衛生間等區域的窗戶密封，防止冷空氣進入凍裂管道。

網友晒出的幾條截圖中，最低氣溫數值各不相同，有的數值更低，引來不少人調侃。發圖的網友對記者表示「自己莫名其妙收到的」，另一位則強調「截圖沒有P過」。

大陸氣象局發布今年首波寒流預警，北京17日晚開始降雪。（圖／新華社）

《極目新聞》記者以網友身份致電該公司諮詢電話，接線員回應：「實在抱歉，那是我們工作人員失誤，給大家造成了不便，我們已經重發更正簡訊。」該接線員表示，簡訊一般只發給住戶，其他市民收不到，具體情況暫不清楚。

據悉，大陸今年降溫最大、雨雪最強的寒潮天氣過程已經開始。大陸中央氣象局18日發布寒流預警，預計18日至21日將影響大陸中東部地區，帶來大風降溫和大範圍雨雪，部分地區有凍雨，其中黃淮、江漢、江淮及陝西、山西等地部分地區有大雪或暴雪，黃淮、江漢局部地區降溫或達16℃以上。

延伸閱讀

影/川普要搬走台積電「4成產能」！蔡正元嘆：台灣把競爭力往外送

川普宣布對北約8國加徵關稅 德智庫：目的恐在分化歐洲

美對台關稅15%不疊加 最新網路民調：32.2%非常不滿意