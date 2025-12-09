上演A片情節？前保險業務員揭「身體換成交」黑暗內幕 震碎一票人三觀

生活中心／王文承報導

一名曾入行保險業的女子指出，為了完成業績，有人退傭、甚至用身體換成交。（示意圖／PIXABAY）

保險是許多人生活中不可或缺的保障，能在意外發生時保住荷包。不過，一名曾入行保險業的女子指出，這個行業背後的現實卻相當殘酷，貼文曝光後，引起網友熱議。

她揭保險業身體換成交內幕



一名女網友在網路論壇《Dcard》發文表示，過去她曾被朋友拉入保險業，花了大量時間考取各種證照，並工作了一年。然而，她發現賺不到錢，還得去兼職，而少數成交的客戶也常在尚未完成手續前被搶走。原PO一開始就被吸乾身邊的資源，後來她發現，許多新人資源和人脈也被前輩或同事撈乾，賺不到錢的人只好離開。

更誇張的是，原PO指出，為了完成業績，有人退傭、甚至用身體換成交。她透露，部門內有型男主管也被老婆兼同事爆料，為了成交竟與客戶大媽發生關係。原PO感嘆：「這個行業很奇怪。」

她還補充表示，房仲行業也有類似情況：「我媽媽的一個客人是房仲，常常在外面跟看房的人過夜。」

貼文曝光後，引起網友熱議，許多保險業紛紛反駁「我覺得是你遇到的人奇怪，不是這個圈子奇怪，我在這個行業做第五年了，我的家人也是做業務二十年多了，完全沒有遇過用你說的這種方式，成交客人的案件」、「應該是妳加入的團隊選擇了這種方式吧，不要以偏概全」、「自己沒能力就不要被怪東怪西」、「我在保險業已19年，那是你遇到的主管不ok，也沒有教導你適當的方式，做保險其實也需要天賦跟努力」、「我做房仲這麼多年就從來沒在外面跟人過夜搞一堆奇奇怪怪」。

不過，也有不少人認同原PO的說法，「必須要說進入這個工作的門檻實在是太低了，毫無門檻就會造成招攬人員過飽和，一堆不專業人士在那邊跟你大談未來」、「保險、房仲、職軍 門檻超低，根本沒有門檻 誰都能做，當然老鼠屎一大鍋」、「去個保險公司找主任一堆人回頭」、「房仲、保險業務、汽車業務，很多女生都會賣身換業績喔，真人真事」。

