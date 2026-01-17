上漲近10倍！陸番茄價格飆升 網喊「雞蛋快配不上番茄」

大陸多地番茄價格近期出現飆漲，讓不少網友抱怨，「2顆番茄要10塊錢（人民幣下同，約45元新台幣）」、「雞蛋都快配不上番茄」。據陸媒報導，深圳的番茄價格從年初時每斤僅1至2元，飆升至目前每斤7至10元，部分精品更是突破每斤13元。

圖為河北省石家莊一家蔬菜種植合作社的社員在分揀收穫的番茄。 （圖／新華社）

根據《新華社》、《西安日報》等陸媒，陸媒記者走訪北京超市與菜市場發現，散裝的「平價」、「特價」番茄價格約每斤5至7元，帶包裝的則高達每斤10至18元。民眾唐女士稱，她常在網上購買「草莓番茄」，原本每斤7、8元，最近已漲到13、14元。

根據大陸農業農村部數據，今年1月1日至16日，番茄平均批發價達每公斤8.61元，較去年1月的每公斤4.76元上漲80.9%。

對此，大陸農業科學院農業信息研究所副研究員張晶說，此波番茄價格上漲在去年下半年就已開始。她提到，在上一年度良好收益影響下，農民去年上半年普遍擴種番茄，市場供應充足導致收購價下跌，局部地區甚至出現棄收。

然而，低迷的行情讓部分農民選擇縮減種植面積，再加上去年下半年受北方主產區持續降雨影響，番茄進一步減產，價格節節攀升。

1月15日，北京某社區樓下超市販售的番茄。（圖／翻攝新華社）

專家預計，這波番茄價格高位震盪會持續到今年3月下旬，之後價格將出現季節性下跌。張晶說，後期將迎來較長的春節假期，商家節前備貨將比較積極，尤其是對精品番茄的需求將持續走高。

另一方面，雖然四川攀枝花、雲南元謀等「南菜北運」基地的冬季番茄已開始上市，但當前的反聖嬰現象預計將持續到春季，讓北方設施農業的保溫成本和跨區域流通的防凍成本高居不下。

大陸蔬菜協會秘書長柴立平提醒，當前番茄價格上漲主要是氣候原因，並非季節性或週期性波動，受氣候變化影響價格的還有胡蘿蔔、大白菜等。他提醒農民需理性對待這波漲價，勿盲目跟風擴種。

