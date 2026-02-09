上班上學文湖線列車異常 北捷曝初步調查原因

台北市捷運文湖線。本報資料照片

台北捷運文湖線今天正值上班上學尖峰的8時25分，發生列車異常狀況，文湖線月台塞爆民眾，車廂內也擠滿人，導致多名旅客受影響。北捷事後說明，初步調查為列車控制線路異常，啟動自動保護機制所致。

北捷說明，2月9日上午8時25分，文湖線南港軟體園區站往南港展覽館方向，一部列車發生異常警訊，列車停於站間，行控中心依SOP安排人員上車處理，該部列車停妥終點站南港展覽館站，約有90名旅客到站後下車。

北捷說，至於南港展覽館站往動物園站方向，行控中心立即調度列車遞補班距，發車不受影響。

北捷初步調查為列車控制線路異常，啟動自動安全保護機制，無法自動駕駛。異常列車於8時36分移往內湖機廠詳查。事件處理期間，行控中心彈性調度列車及調整班距因應尖峰人潮，並加強列車、車站廣播及派員引導。

