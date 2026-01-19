撰文／恩恩 圖片／恩恩

必須先直接進入主題，來問一下油摟奔（Yeorobun），有沒有人還不知道「Yahoo 遊戲 Y5」這個超級讚的遊戲平台呢？如果還不知道的親辜們，請先反省一下，然後趕快動動你的手指頭，加入書籤或是我的最愛。天啊！這麼棒、這麼優秀的平台怎麼可以不知道呢！上面真的超多類型的遊戲可以玩，對於不知道想玩什麼、或喜歡嘗試不同類型遊戲的親辜來說，這裡真的是很友善的地方。各式各樣的畫風，以及會令人選擇障礙發作的超多遊戲類型，都可以直接在平台上玩瘋！玩到忘記時間～

上班上課也能偷偷升級 恩恩教你在《傳奇又來了》聰明解放雙手。恩恩提供

好的油摟奔～～雖然大家對我應該很不陌生了，但還是要來跟大家打招呼，以表示對各位的尊重，「高雄周曉涵」恩恩我又來啦！為什麼前面要先跟油摟奔各種花式提醒「Yahoo 遊戲 Y5」這個平台呢？就是因為恩恩我最近愛上一款遊戲，名稱是《傳奇又來了》，這算是一款角色扮演的策略模擬遊戲。

除了完全「無腦操作」之外，還可以放置且自由掛機。手機正拿就能玩，加上單手好操作、直立式的遊戲介面，只要一打開就能立即進入遊戲世界，隨時隨地想打王都沒問題！因為是智慧 AI 掛機，所以如果上班、上課突然想練等，直接放置也能輕鬆升級，走一個真正「解放雙手」的概念，超棒的！而且遊戲裡不同套裝也有搭配不同的技能，還會加成戰力；更有多種 PK 模式：主城 PK、野外 PK、攻城 PK、跨服 PK。想要跟誰挑戰？你可以我就可以～也能自由組隊創造屬於自己的專屬戰隊，爭奪更高的排名，獲取豐厚的遊戲獎勵！

而且啊，遊戲介面真的超級好操作，資訊也非常詳細，遊戲講解的指令很清楚，不需要擔心看不懂，上手真的十分容易～相信大家一定依稀記得我也是個「手遊成癮症」的孩子，對吧？我不是在玩手遊，就是在玩手遊的路上，所以到處發掘、入坑好玩的遊戲就是我最常做的事情。再加上如果有平板的親辜，玩起遊戲就更舒服了！因為不僅螢幕變大，連操作介面也加大了，整個玩起來很沒負擔！手機還可以放在旁邊播音樂，整個氛圍感拉滿～～超級愜意。真的說到我嘴巴都乾了，廢話不多說，就直接來體驗遊戲吧！

「Yahoo 遊戲 Y5」這個遊戲平台，真的很推薦給跟我一樣是個「遊戲馬鈴薯」的親辜，簡直又方便又貼心！好的，剩下的就靠油摟奔自己去體驗了，各位才會知道其中的美好。因為恩恩我要去組建我的打王小隊，跟我的小夥伴輕輕鬆鬆、快快樂樂地闖關升等，拿遊戲好禮了。下次見～

恩恩 Instagram: https://www.instagram.com/cindy090382

Yahoo遊戲Y5平台省下載 Yahoo帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！！

YAHOO遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：《傳奇又來了》

《傳奇又來了》是一款放置RPG，在遊戲中，玩家將體驗單手輕鬆操作與經典BOSS挑戰；同時《傳奇又來了》還擁有熱血的競技生態，玩家既可以選擇智慧AI掛機，隨時隨地自動練級，也可以參與行會爭霸與跨服PK，體驗萬人攻沙的激情與擊殺爆裝的快感。

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000385