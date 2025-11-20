「上班不要看」大黑麻希分手！網揭詭異點讓女方怒嗆

娛樂中心／徐詩詠報導



YT頻道「上班不要看」過去以多元題材、新奇內容吸引不少粉絲關注。不過在老闆呱吉（邱威傑）宣布解散後，頻道成員則轉往經營個人頻道為主。該頻道 CP 麻希、大黑昨（19）日也無預警宣布分手訊息。雖然稱是和平分開，但有眼尖網友發現，兩人分手文字雖相同，但照片選擇上疑似有特殊意涵。對此，麻希面對質疑也動怒回應：「愛討論去旁邊討論，沒有要管你們。」

麻希日前與大黑共同宣布分手，指出：「在經過長時間、認真的溝通後，我跟大黑決定以朋友的身分，繼續面對各自的人生關卡。從相識一週到在一起八年，這段時間都努力過、珍惜過，在彼此身上學到很多。只是走著走著，兩個人來到了人生不同的階段，於是決定換個模式前進。」但有網友發現，雖然文字相同，但女方貼文照片僅有自己，男方照片則放上兩人，質疑：「大黑的文有麻希，麻希的文只有麻希。」

「上班不要看」大黑麻希分手不對勁？網揭「貼文詭異點」女方怒回嗆

網友質疑疑似引發麻希怒火。（圖／翻攝麻希IG )





對此女方疑似動怒回應：「愛討論去旁邊討論，沒有要管你們。我做的是跟支持我們的觀眾交代關係結束，並不需要把感情攤開來給大家討論，喜歡討論我也不會阻止，也不會多做回應。你不是我，你也不是大黑，你也不是我朋友，跑來我版上真的沒必要。」男方也出面表示：「照片是我們討論後的結果，也尊重對方想發什麼照片都可以，不要過多揣測，謝謝，社會上還有更多值得關注的事情。」









「上班不要看」大黑麻希分手不對勁？網揭「貼文詭異點」女方怒回嗆

麻希事後再度於IG發出限時動態，回應網友質疑。（圖／翻攝麻希IG )





