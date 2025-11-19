《上班不要看》大黑、麻希交往8年突分手 新關係曝：面對各自人生關卡

曾經紅極一時的YouTube頻道《上班不要看》，成員大黑與麻希是交往多年的情侶，但大黑今（19）日突然公布與麻希已經分手的消息，震驚不少網友。（圖／翻攝自Instagram／heichen8136）

由呱吉（邱威傑）一手創立的YouTube頻道《上班不要看》，雖然受到不少人喜愛，但在成員陸續離開後，他今年3月也宣布結束經營該頻道。不過仍有粉絲繼續追蹤頻道成員的動態，其中大黑與麻希是頻道裡的情侶檔，感情非常好，但近日大黑突宣布與交往8年的麻希分手，兩人決定以朋友身分面對各自人生關卡。

大黑今（19）日在社群平台Instagram更新動態，上傳與麻希的合照，但並非要放閃，而是宣布「在經過長時間、認真的溝通後，我跟麻希決定以朋友的身份，繼續面對各自的人生關卡。」大黑知道有持續關注自己的觀眾，因此覺得有必要跟大家做一個說明。

廣告 廣告

回顧大黑與麻希的關係，從相識一個星期到交往8年，坦言「這段時間都努力過、珍惜過，在彼此身上學到很多。」只不過兩人來到人生不同階段，決定換個模式前進，而他們已經轉換身分一陣子，繼續維持良好的工作夥伴關係。大黑也感謝麻希和支持自己的人，但話沒說死「未來有很多可能」，希望大家都能成為更好的自己。

大黑Instagram全文：

這是重要也不重要的事。

感謝到現在都還持續關注我們的觀眾們，我們想是時候跟大家做一個說明。

在經過長時間、認真的溝通後，我跟麻希決定以朋友的身份，繼續面對各自的人生關卡。

從相識一週到在一起八年，這段時間都努力過、珍惜過，在彼此身上學到很多。

只是走著走著，兩個人來到了人生不同的階段，於是決定換個模式前進。

轉換身分至今已經一陣子了，也維持良好的工作夥伴關係。

未來我們都會帶著祝福出發，真心感謝一路以來的陪伴與支持。

真的很謝謝麻希，也謝謝大家。

未來有很多可能，希望大家都能成為更好的自己！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

花5千買靠窗座位 上飛機見「這景象」傻眼了！乘客集體告2大航空

台灣有事！中國50萬張赴日機票作廢 林氏璧曝當地實情：大家知道該做什麼吧

女駕駛「長裙掩護」路邊炸屎留一坨！ 監視器全拍下網驚呆