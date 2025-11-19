《上班不要看》大黑、麻希證實分手 命理老師神預言被翻出

《上班不要看》情侶檔大黑、麻希證實分手。（圖／翻攝自IG／heichen8136／makihagami）





YouTube頻道《上班不要看》的情侶成員大黑與麻希，交往8年陪伴許多粉絲一起成長，不料今（19日）突拋震撼彈，發表聯合聲明證實分手，感謝彼此在這段時間的陪伴，轉換身分至今已經一陣子了，也維持良好的工作夥伴關係。消息一出許多網友在留言中表示祝福，但也有網友翻出過去的影片表示，「命理老師有料」。

大黑在IG上發文表示，感謝到現在都還持續關注我們的觀眾們，覺得是時候跟大家做一個說明，在經過長時間、認真的溝通後，「我跟麻希決定以朋友的身份，繼續面對各自的人生關卡。」

大黑提到，從相識一週到在一起8年，這段時間都努力過、珍惜過，在彼此身上學到很多，只是走著走著，2個人來到了人生不同的階段，於是決定換個模式前進，轉換身分至今已經一陣子了，也維持良好的工作夥伴關係。

大黑說，「未來我們都會帶著祝福出發，真心感謝一路以來的陪伴與支持，真的很謝謝麻希，也謝謝大家，未來有很多可能，希望大家都能成為更好的自己！」

網友看到分手訊息後，也紛紛留言表示，「祝福你們」、「很愛你們 也祝福你們」、「成熟的結束，祝你們都很好」、「希望你們彼此會找到幸福」、「YT圈的情侶最喜歡大黑跟麻希！但還是祝福兩位」。

另外還有網友翻出在2024年1月23日拍攝的影片，當時命理老師對麻希說，「會嫁一個很好的老公，老公的能力比你強」。麻希反問，「各方面都很強嗎？」，命理老師說，「對」。

呱吉追問，「但不是現在的男朋友，對不對」。命理老師說，「不是，不是」。

