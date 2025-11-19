《上班不要看》大黑、麻希8年情斷 各自發文認了分手

大黑、麻希各自發文，證實分手。（翻攝自IG@heichen8136）

大黑、麻希曾是YouTube頻道《上班不要看》成員，兩人除了是同事之外也是情侶，今（19日）兩人共同發文，證實分手、結束8年感情。

大黑今天在社群軟體上發文，曬出和麻希的合照，表示要宣布一件重要也不重要的事，「感謝到現在都還持續關注我們的觀眾們，我們想是時候跟大家做一個說明。在經過長時間、認真的溝通後，我跟麻希決定以朋友的身份，繼續面對各自的人生關卡。從相識一週到在一起八年，這段時間都努力過、珍惜過，在彼此身上學到很多。只是走著走著，兩個人來到了人生不同的階段，於是決定換個模式前進。」

大黑表示兩人分手已有一段時間，「轉換身分至今已經一陣子了，也維持良好的工作夥伴關係。」最後，大黑也說未來會帶著祝福出發，「真心感謝一路以來的陪伴與支持。真的很謝謝麻希，也謝謝大家。未來有很多可能，希望大家都能成為更好的自己！」

麻希也同樣於社群發文證實分手一事，並表示很多時候應該要跟著自己的心走，而不是因為感情在一起很久了反而捨不得放手導致越走越遠，「希望大家都能找到自己的人生目標。」麻希也強調自己很好，不必過度擔心，「我很好！完全不用擔心我，如果想表達關心我，就找我出去。」

對於兩人和平分手，粉絲也獻上祝福，「覺得可惜，但相信你們是可以以朋友的方式相處的，給你們祝福」「祝福大黑跟麻希未來各自精彩可期」「最和平共處的方式，才能讓彼此的關係長長久久。」

