《上班不要看》情侶檔分手了！終結8年愛情長跑 粉絲全嚇到

麻希和大黑共同宣布分手，證實8年戀情結束。（圖／IG@heichen8136）

YouTube團體《上班不要看》的知名情侶檔麻希和大黑，熱戀長達9年，一直是粉絲心中的最佳模範。怎料，隨著團體在今年3月停更解散後，小倆口也宣布分手一事，重新退回朋友的身分，各自面對人生，震驚全網。

19日，麻希和大黑雙雙在社群宣布分手，「這是重要也不重要的事。感謝到現在都還持續關注我們的觀眾們，我們想是時候跟大家做一個說明。在經過長時間、認真的溝通後，我跟麻希／大黑決定以朋友的身分，繼續面對各自的人生關卡。」

「從相識一週到在一起八年，這段時間都努力過、珍惜過，在彼此身上學到很多。只是走著走著，兩個人來到了人生不同的階段，於是決定換個模式前進。轉換身分至今已經一段時間，也維持良好的工作夥伴關係。未來我們都會帶著祝福出發，真心感謝一路以來的陪伴與支持。」

麻希（右二）日前在走鐘獎和《上班不要看》團員同聚。（圖／IG@makihagami）

最後，麻希希望藉由自身的故事告訴大家，「很多時候應該要跟著自己的心走，而不是因為感情在一起很久了反而捨不得放手，導致越走越遠，希望大家都能找到自己的人生目標。」

麻希表示，現在的她只想好好學習先愛自己，「BTW我很好！完全不用擔心我，如果想表達關心我，就找我出去玩」。大黑則簡短寫下：「真的很謝謝麻希，也謝謝大家。未來有很多可能，希望大家都能成為更好的自己！」

消息曝光後，令許多粉絲感到震驚，也只能留言祝福「祝福！以後都要好好的呦」、「好難過QQ，但還是祝福你們兩位未來都能越來越好」、「恭喜重生！祝福大黑接下來繼續活出精彩人生。」有網友意外翻出1年前有算命師算出麻希未來會嫁給一位好老公，但對方不是大黑，該影片也瞬間掀起大家朝聖熱議。

