上班也逃不掉！媽媽搶優惠全家陪跑 網喊：爸爸是幕後MVP

▲省錢專家媽媽，一有促銷活動，她就會發出「行動令」。

【記者 陳顗喆／台北 報導】搶個優惠變全家總動員！Threads上一名網友自曝家中「最控制狂」行為，笑翻無數網友。故事主角不是別人，正是他那位身兼總指揮、情報官與省錢專家的媽媽，一旦有促銷活動，她就會火速在群組發出「行動令」，連上班族都得停下工作搶券，不搶還不行！

根據原PO分享，媽媽會提早部署「作戰計畫」，一有促銷資訊就立刻在家庭群組發動通知，不但附上圖文詳解，還貼心提醒大家搶券時間。即便是上班時間，只要任務來臨，全家人都無法倖免。明明人在上班還得設鬧鐘搶券，爸爸更是溫和配合，被全家戲稱是「被拿捏得最徹底」的人。

▲媽媽的出發點多半是為了替家裡省錢。

雖然有時候感到困擾或無奈，但原PO也坦言，其實媽媽的出發點多半是為了替家裡省錢，偶爾也會出現「真香現場」，那些看似不起眼的優惠，搶到後才發現真的划算、又實用，讓人不禁佩服媽媽的「省錢雷達」有多敏銳。

而最讓人感動的是爸爸的角色。原PO在留言區加碼透露：「我跟弟弟雖然很會閃躲敷衍，但爸爸真的是穩住整個家的和平超人」，無論是配合行動還是安撫媽媽情緒，爸爸總能穩住節奏、守護家庭的和諧氛圍，堪稱幕後最大英雄。

網友紛紛留言表示：「你們幾乎都已讀不回，真正付諸行動的只有爸爸一位！」、「好有我家即視感」、「媽媽都知道這些好厲害…」、「爸爸hold住整個家」、「爸爸算很懂生存！」(圖／來源Threads)