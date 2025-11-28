上班偷吃泡麵沒給錢 小七店員判4月

〔記者王捷／台南報導〕統一超商的鄭姓店員，值班時拿走店內香菸、拿鐵，還偷吃一碗蔥燒牛肉泡麵，被發現後先被扣了薪水，還被店長報警提告，台南地方法院依業務侵占罪判他有期徒刑4月，可易科罰金，全案仍可上訴。

鄭男在統一超商大通門市擔任店員，負責保管貨架商品與結帳。2024年8月26日凌晨，他取走店內香菸1包、拿鐵1杯，在店內吃完統一蔥燒牛肉風味泡麵，店長事後盤點貨物發現短少，調閱監視器畫面才看出是店員把商品吃掉，於是報警提告。鄭男在偵查與庭訊中都坦承犯行，也表示未付款金額已由薪水直接扣除。

台南地院認定，他在店內值班時本應善盡保管責任，卻利用職務之便侵占店家財物，構成業務侵占罪。因多次取用發生在短時間內，侵害同一被害人財產，依接續犯看法合併評價為一罪。

法官指出，鄭男侵占的就是1包香菸、1杯咖啡和1碗泡麵，共243元，事後又由薪資扣抵，店家損失有限，與業務侵占最低6月徒刑相比，顯屬情輕法重，因此依刑法第59條減刑。

鄭男也坦承，先前曾因沒錢拿過店內商品，經店長提醒後仍再犯，且至今未與告訴人和解，雖然這樣不好，但他在準備程序就起訴內容認罪，台南地院改採簡式審判程序，由受命法官獨任審理，量刑4月，可折算為每日1000元罰金。

