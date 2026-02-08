上班出包被冷凍卻「連加薪3次」 他無奈喊：想走卻走不了

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

職場上的調薪往往與工作表現、責任變化或公司制度有關。近日一名網友分享職場經歷，表示自己因工作頻頻出包，逐漸被主管冷凍，沒想到公司卻在這段期間連續三次替他加薪。突如其來的調薪，讓他感到不安，但在經濟壓力下也不敢貿然離職，相關經歷曝光後引發熱烈討論。

近日一名網友分享職場經歷，表示自己因工作頻頻出包，逐漸被主管冷凍。（示意圖／Unsplash）

原PO在Dcard發文分享，他任職於一間前景不錯的公司，但約一年前開始在工作上狀況不佳，接連出錯後，明顯感覺主管開始減少交辦事項，直到現在幾乎沒有指派新工作，他表示「看到同事忙得要死心裡很難受」。

原PO也坦言曾嘗試尋找新工作，也順利拿到幾個錄取機會，但薪資條件大多與現職相近。更讓他摸不著頭緒的是，在冷凍期間，公司仍照常替他調薪，甚至連續三次，讓他開始懷疑「這是一種另類的管理方式嗎，還是主管在挖坑給我？」

他直言，雖然薪水增加，但長期缺乏發揮空間，讓他對未來感到不安，擔心隨時可能被裁員，然而背負房貸、車貸，現階段又找不到薪水更好的工作，讓他陷入想走卻走不了的困境。

貼文一出，網友紛紛表示，「利用上班時間精進自己，讓自己保持高薪水程度， 就不怕被裁了」、「就是架空你，養爛你的能力，金手銬很危險」、「你沒想錯，裁員會先有你」，不過也有網友表示「那是兩回事 ，出包是工作問題，調薪是制度福利問題。我手下也出錯，但公司給予固定調薪和特殊調整，該給的福利還是要給，和他出不出錯沒關係」。

