上班前、下班後打針！台大醫院OPAT中心 單月降17％病房占床率

台大醫院昨（21日）成立「OPAT中心」，提供病患一站式整合服務，可於上班前、下班後接受治療，維持正常工作與生活。（台大醫院提供／林周義台北傳真）

健保署今年8月門診靜脈抗生素治療（OPAT）納入給付，病患打抗生素不必住院，只要到門診注射即可。台大醫院在實施3個月來，最高單月減少17％病房占床率，昨（21日）成立「OPAT中心」，提供病患一站式整合服務，可於上班前、下班後接受治療，維持正常工作與生活。

台大醫院急診醫學部主任張維典指出，台大醫院實施OPAT以來，8月收了46人、9月收了71人、10月收了55人，在最高的9月，OPAT的人數已占一般內科的17％，也就是減少了17％病房占床率。過去這些病患都在急診打抗生素，但21日起，醫院的院史室已改成「OPAT中心」，泌尿道、軟組織感染或是簡單的肺炎，都可不必再到急診等住院。

張維典說，過去住院打抗生素，病患本人需要請假。若是年長的病患，家屬沒辦法陪，還得照看護，但現在看護也不好找。如今有了OPAT，可以在上班前，下班後到醫院，不影響日常生活。台大醫院提供一天打2次抗生素，若1天只打1次，抗生素的種類很有限，但若打2次，則抗生素選擇較多，可避免用到很後線抗生素。

「OPAT中心」服務時間是早上8點到10點，晚上7點到9點。張維典說，台大一天可接受30～50名OPAT病患，若要擴大，可能需要照更大的空間，未來會邊做邊看。台大「OPAT中心」特別結合本院遠距醫療中心，建立完善的病患追蹤機制，提供更全面的安全保障。

病患可依個人意願選擇是否由遠距中心協助追蹤。同意者，遠距中心將主動追蹤個案培養結果，若培養結果陽性需調整抗生素，將主動聯絡安排後續處置，病患亦可透過遠距平台即時諮詢醫療團隊；若病患選擇不經由遠距中心追蹤，個案培養陽性報告將通知原主治醫師，由原照顧團隊聯絡病患進行後續照顧，確保照護不中斷。台大醫院希望尊重病患意願，滿足不同病患需求，確保病患在院外治療期間仍能獲得持續性的醫療照護，兼顧治療便利性與安全。

