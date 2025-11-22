上班前、下班後打針！台大醫院OPAT中心 單月降17％病房占床率
健保署今年8月門診靜脈抗生素治療（OPAT）納入給付，病患打抗生素不必住院，只要到門診注射即可。台大醫院在實施3個月來，最高單月減少17％病房占床率，昨（21日）成立「OPAT中心」，提供病患一站式整合服務，可於上班前、下班後接受治療，維持正常工作與生活。
台大醫院急診醫學部主任張維典指出，台大醫院實施OPAT以來，8月收了46人、9月收了71人、10月收了55人，在最高的9月，OPAT的人數已占一般內科的17％，也就是減少了17％病房占床率。過去這些病患都在急診打抗生素，但21日起，醫院的院史室已改成「OPAT中心」，泌尿道、軟組織感染或是簡單的肺炎，都可不必再到急診等住院。
張維典說，過去住院打抗生素，病患本人需要請假。若是年長的病患，家屬沒辦法陪，還得照看護，但現在看護也不好找。如今有了OPAT，可以在上班前，下班後到醫院，不影響日常生活。台大醫院提供一天打2次抗生素，若1天只打1次，抗生素的種類很有限，但若打2次，則抗生素選擇較多，可避免用到很後線抗生素。
「OPAT中心」服務時間是早上8點到10點，晚上7點到9點。張維典說，台大一天可接受30～50名OPAT病患，若要擴大，可能需要照更大的空間，未來會邊做邊看。台大「OPAT中心」特別結合本院遠距醫療中心，建立完善的病患追蹤機制，提供更全面的安全保障。
病患可依個人意願選擇是否由遠距中心協助追蹤。同意者，遠距中心將主動追蹤個案培養結果，若培養結果陽性需調整抗生素，將主動聯絡安排後續處置，病患亦可透過遠距平台即時諮詢醫療團隊；若病患選擇不經由遠距中心追蹤，個案培養陽性報告將通知原主治醫師，由原照顧團隊聯絡病患進行後續照顧，確保照護不中斷。台大醫院希望尊重病患意願，滿足不同病患需求，確保病患在院外治療期間仍能獲得持續性的醫療照護，兼顧治療便利性與安全。
更多中時新聞網報導
NBA》馬克西紀錄夜 七六人延長賽獵鹿
鍾瑶出書 揭乳房手術、私密愛情故事
馬千惠陷容貌焦慮 自律讓己身變好
其他人也在看
11台護理備管機 獅子會捐恩主公醫院
國際獅子會300B2區22日於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社會服務執行長廖信夫等人，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，捐贈給三峽恩主公醫院11台護理站備管機、捐贈給「台灣惡視力協會」視力設備巡迴車，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨自由時報 ・ 19 小時前
台大醫院OPAT中心啟用 月減17%病房占床率
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）緩解急診壅塞，門診靜脈抗生素注射（OPAT）8月起納入健保給付。台大醫院OPAT中心昨天正式啟用，每天可收30到50名患者，根據試辦3個月結果，預估每月最高可降17%病房占床率。中央社 ・ 21 小時前
嘉市殯葬所一棵樹葬逾20先人 議員促市府擴充樹葬區
嘉義市殯葬管理所設有璞真園、如意園兩區樹葬區，市議員傅大偉日前質詢關心樹葬議題，他說，璞真園第一樹葬區鄰近火化場，因高溫炎熱影響樹木生長，且兩區樹葬區一棵樹可畫2、3圈，一圈就挖樹穴10餘個，部分樹木已挖3圈，葬有逾20名先人，先人骨灰因永久樹葬，留下的鈣、磷等物質也會造成樹木「營養過剩」、難生長成自由時報 ・ 22 小時前
竹科工程師敲鍵盤卡卡 微創超音波刀清除惱人痛風石解困
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】56歲李先生是竹科工程師，患有痛風病史，兩年多前，他發現右手食指和 […]觀傳媒 ・ 19 小時前
台大早產兒回娘家活動（2） (圖)
台灣每100名寶寶，就有1個極低體重早產兒。6歲的茵茵（左）出生時僅718公克，她22日以「學姊」身分參加台大醫院早產兒回娘家活動，盼能帶給其他早產兒家庭希望。中央社 ・ 17 小時前
明年健保保費確定凍漲！ 「補充保費改革案」仍待研議
衛福部日前通過2026年的健保總額方案，採取最高推估，總額9883.35億元，如加上公務預算，醫療支出首度破兆元大關，外界擔心，健保費率恐跟著調漲。衛福部健保會19日宣布，預估2026年底安全準備金達2個月，未低於水位，因此，明年健保一般保費仍維持5.17%。NOW健康 ・ 19 小時前
緩解急診壅塞！台大醫院OPAT中心啟用 每月可降17％占床率
過去肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、心內膜炎等感染症患者，若無法口服抗生素，就必須住院接受注射；衛福部為尋求急診壅塞解方，8月起將門診靜脈抗生素注射（OPAT）納入健保給付，台大醫院試辦3個月，發現可減少17％病房占床率，昨（11/21）正式啟用OPAT中心，每天可收治30至50名患者。太報 ・ 18 小時前
警界最甜！「新莊郭雪芙」宣導防詐 網暴動跪求IG：我願意被她銬！
隨著政府「普發1萬元現金」開放民眾透過ATM領取，詐騙集團也趁機蠢動，假冒公部門名義，透過電話指示民眾操作ATM，意圖將民眾辛苦的血汗錢轉走。為了有效提醒民眾「ATM只能自己操作，不可以聽電話指揮」的核心防詐觀念，新北市警局新莊分局攜手網紅拍攝宣導影片。然而，焦點卻被一位高顏值女警給搶走了！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
每百名寶寶就有1名極低出生體重！醫揭主因：高齡產婦、不孕症增
台灣每年有超過1千名極低體重早產兒出生，照護挑戰高，台大兒童醫院新生兒科主任曹伯年指出，極低體重早產兒（出生體重低於1,500公克）約占所有新生兒的1%。近年因高齡產婦與不孕症增加，早產風險持續攀升，去（2024）年院內就有約80名極低體重早產兒，加上院外轉診，每年照護人數超過百名，顯示醫療量能需求自由時報 ・ 19 小時前
月減17％占床率 台大醫院OPAT中心正式啟用
台大醫院8月起試辦「門診靜脈抗生素治療（OPAT）」，由院層級整合多科團隊，將肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、心內膜炎等感染症納入門診治療。院方指出，3個月試辦期間，原需住院等病床或在急診暫留的病人改採門診施打，最高月可減少約17％病房占床率，OPAT中心昨正式啟用，同時延長施打時段至早、晚兩時自由時報 ・ 21 小時前
賴清德宣布重啟公地放領 細數各項農作物稱「我也是算內行的」
總統賴清德今日抵達彰化溪州鄉關心公地放領情形，他表示，彰化、溪州都是好地方，他細數各式農作物，並稱「我也是算內行的」，贏得掌聲；會中，他提到民進黨立委陳素月與黃秀芳時，親切稱素月及秀芳，隨後到田地視察時，三人與農民也時有互動，現場氣氛輕鬆。中時新聞網 ・ 1 天前
化粧品摻蘇丹紅持續追 鎖定12業者並發文新加坡
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）化粧品檢出蘇丹色素事件，食藥署今天表示，排除非國內及原料出口商，共12家業者列入調查，最快24日公布受影響狀況；問題原料則定量檢測中，同時發文請新加坡政府協助調查。中央社 ・ 19 小時前
今年流感疫苗為何搶翻天？林氏璧曝關鍵：去年初「這事件」讓全台灣都怕了
[Newtalk新聞] 前台大醫林氏璧觀察，今年流感疫苗打氣踴躍，北市接種量較去年增13%，但長者與幼兒施打率僅約四成。林氏璧指出，公費疫苗僅剩12.3萬劑，籲符合資格者儘速接種。他分析主因是「年初不幸的大S事件」，讓民眾驚覺「原來流感是會死人的」，進而重視疫苗接種。這件不幸大S事件 去日本旅遊小心求助無門！ 林氏璧說明，根據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較去年同期接種量增加13%，設籍北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。北市衛生局表示，目前公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲「長者、幼兒及慢性病患者」等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。 而針對今年打氣提升的現象，林氏璧認為打氣提升「主要的原因就是年初不幸的大S事件」。這起事件的發生，讓不少民眾驚覺到「原來流感是會死人的」，進而提高了對於疫苗接種的重視程度。 林氏璧表示，流行性感冒通常簡稱為流感，是一種由流行性感冒病毒造成的傳染性疾病。雖然每年冬天都會有流行性感冒，造成或大或小的流行，但許多民眾可能沒有清楚認知到流感有多嚴重，導致過往對於接種疫苗的意願不高，甚至覺新頭殼 ・ 17 小時前
2025「最髒蔬果」公布！菠菜、草莓、羽衣甘藍前3名
2025年「12種最骯髒蔬果」公布，有「蔬菜之王」美名的菠菜位居黑名單之首！其次是草莓，第3名則是十字花科的超級食物羽衣甘藍。營養師表示，想要洗去蔬果殘留的農藥，關鍵是流動的水，也可在食用前先行汆燙。健康2.0 ・ 1 天前
50歲男運動量大卻罹骨鬆 醫：腎功能異常是兇手！
一名50多歲從事勞力工作的男子，儘管日常運動量充足，卻被診斷出罹患骨質疏鬆症，讓他感到十分困惑。經進一步檢查後才發現，原來是腎臟功能異常所導致。中國醫藥大學附設醫院內科部腎臟科兼任醫師林軒任指出，人體攝取的維生素D必須經過腎臟轉化才能發揮作用，腎功能下降會直接影響鈣質吸收，進而造成骨質流失。中天新聞網 ・ 19 小時前
賴總統：政府照顧各行各業 籲團結勿被分化
（中央社記者鄭維真彰化21日電）總統賴清德今天說，政府照顧農民及勞工等各行各業，農民符合條件就可申請公地放領，而勞工保險基金如果不夠錢，政府也會負責到底，呼籲大家團結勿被分化，國家會越來越好。中央社 ・ 1 天前
XAI透明選胚準確率突破75% 生殖醫學助孕更安心
（中央社記者黃旭昇新北22日電）生殖醫學領域新突破，醫界運用「可解釋人工智慧」（Explainable AI，XAI）建立胚胎健康預測模型，整體準確率達75%，能清楚呈現選胚依據，大幅提升醫病共享決策品質，讓備孕夫妻療程更安心。中央社 ・ 18 小時前
【公告】桃禧114年股東臨時會決議事項
日 期：2025年11月21日公司名稱：桃禧(2750)主 旨：桃禧一一四年股東臨時會決議事項發言人：李三蓮說 明：1.事實發生日:114/11/212.發生緣由:公告本公司一一四年股東臨時會決議事項(1)董事會決議開會日期:114/10/02(2)股東常會召開日期:114/11/21 上午九時整(3)股東常會召開地點:桃園市大園區大觀路777號召開方式:實體股東會(4)召集事由:（一）討論事項：1.通過停止本公司股票公開發行案。 贊成比例:99.33%表決結果(出席股東表決權數50,436,484權)贊成權數：50,099,807權 反對權數：0 棄權權數：336,677權2.通過本公司「公司章程」修訂案。 贊成比例:99.33%表決結果(出席股東表決權數50,436,484權)贊成權數：50,099,807權 反對權數：0 棄權權數：336,677權(二)臨時動議:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 1 天前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]引新聞 ・ 22 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前