上班只要4小時？「這1科技巨頭」員工拍片炫夢幻工時 內行人揭殘酷真相

許多人都羨慕科技公司優渥的薪資與福利，擠破頭也想擠進門。一名男子表示，他在觀看Instagram短影片時，發現一名年紀輕輕的Google員工，一天似乎只需要工作4小時，讓他忍不住好奇發問：「原來 Google 真的那麼爽嗎？」貼文曝光後，引發大量網友討論，也釣出不少內行人出面說明實情。

一名男網友在《Dcard》發文指出，他滑Reels時看到一名看起來剛入職的 Google 年輕員工，影片中對方上午11點才進公司、先去拉花買咖啡，12點開始工作到1、2點，接著做到下午6點就下班，實際待在公司的工作時間大約只有4小時，讓他相當震驚，於是發文詢問：「原來 Google 真的這麼爽？」

貼文曝光後，不少自稱內行人的網友出面解釋，影片呈現的只是片段，實際工時並不如畫面看起來輕鬆。「想太多了，很看部門，有些操起來比台廠還可怕」、「進公司前可能早上7點就先跟美國開會，忙到10點半才出門，11點到公司，晚上6點回家後還要繼續做到10點」、「Google之所以彈性，是因為跨時區會議很多，不會強制幾點進辦公室，但不代表工時少，有人凌晨2點還得開會」。

也有網友直言，短影片不會告訴你真正的壓力來源，「Reels看不到的真相是，整天被績效追著跑、壓力山大，晚上還要跨時區開會」、「不要只看好的一面，有些職位得配合海外時差，不是每個人都想清晨或半夜開會」。

此外，也有人分享自身或身邊人的實際經驗，「外商因為要和各國同事合作，工時真的很碎片化，中午進公司只是因為一早的會議已經開完」、「提早離開公司常常只是為了避開車潮，回家後還是得繼續工作，休息時間其實若有似無」、「我之前在裡面，現在在另一間MAG7，只能說外商下班不代表真的不用工作」。

也有從不同角度補充的網友表示，「我是印度商外包，對接的Googler 一週要進辦公室兩三天，還常常加班」、「影片通常只會記錄比較有趣、心情好的片段，忙到爆或整天開會的時候根本不會拍，所以那只是一整天工作中的一小部分」。

