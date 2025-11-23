上班四天、放三天？週休三日案通過連署門檻 年底見分曉

有民眾在公共政策平台提案「週休三日」，獲逾5700人附議支持，勞動部須於12月7日前正式回應。（圖／報系資料照）

台灣2024年勞工年平均總工時高達2030小時，名列全球第五、亞洲第二，遠高於日本（1636小時）與南韓（1859小時）。隨著國內對高工時問題日益關注，有民眾透過「公共政策網路參與平台」提案推動「週休三日」，該案已於2025年10月7日突破5000人附議門檻，獲得5768人支持，主管機關勞動部依法必須在12月7日前提出正式回應。

提案主張推動四日工作制，盼提升勞工生活品質與職場創新能力。（圖／翻攝自公共政策平台）

針對台灣長工時問題，有民眾在公共政策網路參與平台發起「推動四日工作制」提案，主張每週上班四天、休假三天，該提案由民眾於8月25日提出，指出「週休三日」的實施能帶來多重正向效益，包括改善工作與生活平衡、吸引與留住人才、降低通勤頻率、提升節能與環保效果，並從長遠角度促進創新與企業永續發展。

不過，提案人也坦言，政策推動初期可能引發中小企業反彈，擔心產能下滑與勞工薪資調降等問題。然而，參考英國、日本、冰島等國的實際案例，研究顯示週休三日制度並未影響總產出，反而有助提升員工幸福感、身心健康與整體工作效率。

本次提案最終獲得5768人附議支持，已於10月7日正式通過連署門檻。該項提案，先前就曾已經連署過關，當時勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，台灣97%雇主為中小企業，與其他國家產業結構不同，未來將邀請專家學者開會討論，審慎研擬對策後回應社會關切。

台灣總工時長期居高不下，根據經濟合作暨發展組織（OECD）統計，台灣2024年僅次於墨西哥（2308小時）、新加坡（2252小時）、哥斯大黎加（2244小時）與哥倫比亞，全球排名第五。此次「週休三日」提案能否成為推動勞動制度改革的契機，社會各界正高度關注。

