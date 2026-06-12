上班好同事、下班不認識！他怨「LINE回超慢」 一票上班族秒懂：那叫應酬

一名網友不解，明明上班聊得很開心的同事，為何下班就像不認識？貼文引發熱議，不少上班族直言，這很正常。（翻攝自PhotoAC圖庫）

下班之後，同事之間通常的相處模式為何？一名網友近日表示，他和同事在公司互動熱絡，但下班傳LINE，總是隔幾個小時才收到回覆，好奇「下班不認識」是否已成職場常態。貼文引發熱議，多數網友直言，下班同事間的互動，「我們稱之為應酬」、「下班後公司相關人事物，都不干我的事」。

上班聊天很開心 不解下班為何變陌生人？

這名網友日前在Dcard以「現在都流行上班同事，下班不認識嗎？」為題發文，原PO表示，他上班和同事明明就聊得很開心，以為彼此間算是好朋友，但下班回家傳LINE訊息聯絡對方，總是隔了好幾個小時，對方才有回應，等於聊天有一搭沒一搭。他不解提問，這是不是現場職場的常態？

一票人勸原PO 放過對方吧

貼文一出，引發熱議，網友紛紛留言表示，很正常的模式，也勸原PO也饒了對方，「都熬到下班了，就放過人家，大家都很辛苦」、「同事就是同事，下班以後就是陌生人」、「我下班連同事Line都懶得回，等上班才出現」、「下班後公司相關人事物都不干我的事，除非給我錢」、「一般來說，我們認為那叫應酬」。

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不過，也不少網友認為，同事間還是會遇到真心的朋友，「剛開始上班堅信同事不能當朋友，過了幾年發現身邊朋友只剩同事」、「我們公司同事有時候會自己約出去吃飯聚餐欸，下班又不是只有公事能聊」、「同事再怎麼要好，如果沒有共同興趣，下班就斷聯很正常吧」。

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