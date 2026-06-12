上班好同事、下班不認識 老鳥揭職場潛規則：很正常
近日一名網友表示，和同事在公司互動熱絡，但下班後傳LINE給對方，卻總是隔很久才收到回覆，很好奇這樣「上班聊得超開心，下班卻像陌生人」的相處模式，是否已經變成職場常態。貼文引發網友熱議，不少過來人直言，「同事就只是同事，下班各過各的很正常」、「我們稱之為應酬」。
一名網友在Dcard匿名分享，上班和同事聊得很開心，以為彼此算是朋友，但下班透過LINE聯絡對方，卻總是要隔好幾個小時才會收到訊息，聊天起來有一搭沒一搭，讓他忍不住好奇「上班好同事、下班不認識」是不是現在的職場常態。
貼文引發討論，不少網友認為很正常，「都熬到下班了，就放過人家，大家都很辛苦」、「不是現在才變成這樣，而是一直都這樣，上班是賺錢，不是交朋友」、「同事就是同事，下班以後就是陌生人」、「一般來說，我們把這個叫做應酬」、「下班根本不會跟同事私聊」。
也有網友指出，上班和同事聊天、吃飯、訂飲料，只是職場社交的一環，目的是讓工作溝通更順利、辦公室氣氛更和諧。如果同事間私下沒有共同愛好或生活圈有交集，下班後其實不太有機會聯絡彼此，當然就很難發展成真正的好友。
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