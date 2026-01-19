上班尖峰傳火警！桃園車站前鐵皮建築起火 黑煙直竄幸未釀傷亡

現場竄出大量濃煙，直衝高空，嚇壞不少民眾。 圖：翻攝自臉書「桃園大小事」

[Newtalk新聞] 桃園市桃園區今(19)日上班尖峰時段發生嚴重火警，起火地點位於大同路、緊鄰桃園火車站及NOVA商圈一帶。案發建築1樓竄出大量火舌與濃煙，從市區遠處清晰可見，嚇壞不少民眾。

桃園市桃園區大同路一處兩層樓鐵皮建築，在今日上午上班尖峰時段發生火警。起火地點位於桃園火車站前、緊鄰NOVA商圈一帶，人潮眾多。桃園市消防局表示，今日上午7時11分接獲報案，立即派遣第一大隊三民分隊等人車前往搶救，並列為2級火警處理。現場合計出動消防人員約60人、消防車輛28輛及救護車3輛，全力佈線灌救。

消防指出，起火建物為一棟兩層樓鐵皮建築，起火點位於2樓，燃燒面積約10平方公尺。火勢於上午7時51分撲滅，並未延燒至一旁的商業大樓及住宅區。由於周邊為商業與住家密集地段，當時不少住戶仍在睡夢中，聞到濃煙後緊急疏散，所幸並未造成人員傷亡。隔壁巷道內部分攤販受到波及，外觀被燒得焦黑，至於詳細起火原因，仍待警消進一步調查釐清。







