上班尖峰婦衝路中央肉身擋公車 警：最高可罰2400

真的是拿命開玩笑！今(14)日早上7點多，在桃園有一名婦人疑似因為沒搭上公車，竟然不顧尖峰時間的車流，直接衝到路中央用肉身擋公車，還不斷拍打車門要司機開門。但司機堅持過站不停的規則，拒絕讓婦人上車，婦人最終只好悻悻 然 的離去。不過，她的危險攔車行為已經違法，最高可處新台幣2400元罰鍰。

一名婦人站在公車前，不顧路上車子很多，而且已經開始往前開，就擋在公車前瞪著司機看，攔車婦人VS.司機說：「(拍門聲)妳要不要我報警。」原來女子疑似因為沒搭上公車，不管當時的車流量大，直接衝到路中央強行攔車。

目擊民眾說：「有一個婆婆在敲打旁邊的車窗，那原本一開始很小聲所以沒有注意到，後來越敲越大聲連公車司機都有注意到她，公車司機沒有讓婆婆上來，因為那時候已經離公車停靠區有一點距離了。」

事情發生在桃園市桃園區中山路上，14日早上7點多正值上班時間，當時公車已經過站，準備左轉行駛在內側車道，沒想到婦人竟然連續穿越兩個車道，用肉身擋住公車敲打車門，還和司機爆發爭執，畫面曝光後，不少民眾直呼真的太危險，也紛紛跳出來力挺司機。

民眾說：「覺得不太好，還是要注意安全，還是等下一班會比較好，這樣真的很危險，這樣子公共危險罪了吧。」根據汽車運輸業管理規則，公車只要一離站，就不能讓乘客上下車，若違反規定，交通局會裁罰每次2千元。

非當事司機說：「快車道絕對不能停啊，他停的話他自己本身也會受處分啊，你公運處交通部警察也會開單，公司也會開罰。」這回婦人強行攔車的危險行徑，已經違反道交條例，不僅可能為此吞下罰單，更是罔顧自己的生命安全。

