上班尖峰時間！ 轎車疑未依號誌指示 直衝撞飛機車

台北市 / 綜合報導

今（19）日上午8點多，正值上班時間，一名陳姓駕駛開車行經台北市內湖區南京東路六段，新明路巷口時，疑似沒有依號誌燈就穿過，當場撞上鄭姓機車女騎士。騎士先是彈到擋風玻璃，接著拋飛落地，不少趕上班的駕駛直擊這一幕，都嚇了好大一跳。騎士多處擦挫傷，所幸沒有生命危險。

星期一的上班時間車流量很大，待綠燈亮起，駕駛油門一催準備穿過路口，所有駕駛直擊這一幕，嚇了好大一跳，連同一旁的大客運緊急煞停，監視器清楚拍下，騎士被灰色轎車撞擊，整個人彈到擋風玻璃再拋飛空中，機車和車上的物品滑行了好一段距離，騎士摔落在地，指揮的交警也馬上上前。肇事的灰色轎車停在中間，車主也下車察看狀況，其他駕駛則是提高警覺，小心翼翼繼續往前。

車禍地點在台北市內湖區，除了是重要通勤交會點，也是連接國道跟市區的關鍵道路，平常車就不少，19日上午8點多，陳姓駕駛開車直行南京東路六段，行經新明路298巷，疑似沒有依號誌燈穿過路口，鄭姓女騎綠燈起步沒多久，就被撞上。

台北市交通警察大隊內湖分隊中隊長陳俋宏說：「雙方經酒測後，無酒駕情事，普重機駕駛多處挫傷，送醫醫治，意識清楚。」網友PO出行車紀錄器，說上個班嚇到邊騎邊哭，好在騎士送醫沒有生命危險，但也提醒汽機車駕駛行經路口時，除了遵守號誌，最好放慢速度觀察左右來車，也是多一分保障。

原始連結







