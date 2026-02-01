上班帶雨傘！北部續飄冷雨 估強冷空氣週末「開凍」

受到大陸冷氣團、華南雲系東移影響，2日清晨前仍濕冷，白天起冷空氣趨弱、水氣減少，天氣漸轉多雲，溫度有望回升，7日將迎來本週第2波冷空氣，北台灣將先回歸涼冷天氣。

北部2日仍有雨勢，接近本週末時再轉乾，氣象署預估下波冷空氣再帶來乾冷天氣。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員劉沛滕表示，目前這波大陸冷氣團將在2日白天起減弱，不過華南雲系影響下，各地降雨機率仍高，且南投以北山區雨勢偏大，白天開始轉為多雲天氣，桃園以北、東半部有局部降雨情況。

3日水氣進一步減少，不過北海岸、大台北山區仍有零星雨，東半部也有局部降雨。其他地區在6日前大致晴到多雲，6日晚間開始有鋒面逐漸通過，週末起又有冷空氣到來，直到8日至9日水氣才會變少，天氣轉趨乾冷。

此外，3000公尺以上高山地區1日至2日白天有降雪機率，而在5日至6日清晨氣溫回暖期間，中南部地區可能出現局部霧氣或低雲，需要留意能見度較低的狀況。

隨著目前這波冷空氣減弱，週末前各地溫度小幅回升。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢上，2日北部、宜蘭低溫13度至15度，白天高溫回升到20度，南部、花東低溫15度至17度，高溫上看25度。7日有冷空氣影響，北台灣降回16度至17度。

