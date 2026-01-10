上班必加LINE群組？00後新人「1句話」吸全網力挺

生活中心／吳宜庭報導



00後世代的年輕人敢說敢問，常被形容為「來整頓職場的」。近日就有網友分享，公司新進一名00後新人，入職後接連向主管提出問題，內容包括「公司要求上班畫淡妝，會補助化妝品嗎？」以及「公司要求加入line工作群組，會提供公務機嗎？」讓原PO當場相當吃驚，直呼感受到明顯的世代差異。不過他也坦言，仔細想想後，覺得這些提問其實並非毫無道理。





上班必加LINE群組？00後新人「反問1句」驚呆老鳥...網：只是說出大家的心聲

原PO發文分享，自己和00後的觀念代溝，引起網友討論。（示意圖／翻攝畫面）

該名網友在社群平台Threads發文表示，自己是職場老鳥，過去對這類要求早已習以為常，沒想到新世代卻會直接向主管提出疑問。他形容，當下雖然感到震驚，但並未覺得新人觀念錯誤，反而覺得這是一種時代轉變，「我自己是78年次的，覺得好像跟我們剛畢業出社會的時代民情蠻不一樣的？覺得蠻有趣的，也算是一種社會在進化的現象」，他也笑說，看到年輕世代如此爭取權益，反而讓他覺得年輕真好啊！

許多網友紛紛留言，「是來請我化妝還是走秀」。（圖／翻攝自 Threads ＠gandharva.jen）

貼文曝光後迅速引發熱烈討論，多數網友幾乎一面倒力挺新人。有網友指出，化妝品價格不低，若公司明確要求每天上班需化妝，確實是一筆隱形成本；也有人直言「薪水沒有比較高，憑什麼要求女生一定要化妝」、「男的好多都醜醜的為什麼不用化妝」。至於公務機的問題，不少上班族表示使用私人LINE處理公事，容易模糊工作與生活界線，甚至離職後仍被客戶聯絡。不過也有不同聲音認為，是否配發公務機仍應視職務性質與公司規模而定，「Line裡一堆工作群組，交接時連同手機一起交，不是更好」、「老實說公務機還真的不可行，因為line要求每個帳號都要有手機號碼，不可能公司幫每個員工多註冊一個手機號碼」、「對啊沒給公務機是要拿個人帳號加入line群組意思嗎？要求化妝也是應該要補助，我覺得年輕人只是把中老年人以前心內嘀咕不敢講的話講出來而已」。









