上班摸魚卻領更多？同事只因「1能力」月薪多5k 網：很正常

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

薪資待遇可能因個人能力不同而有所差距，一名網友發文指出，隔壁同事每天上班時，有一半的時間都在做自己的事情。兩人雖職務性質相似，但因為同事具備英文能力，月薪竟比他高出5000元，讓他感到十分不平衡。

一名網友在Dcard發文表示，他身旁的同事每天早上先看股票，若有獲利就去買運彩，接著一路看球賽看到午餐時間。除了午休延後起床10到15分鐘，還會花不少時間如廁，大概下午2到4點才會處理公務，接下來開始吃下午茶，等待下班。

雖然該同事工作態度不積極，但原PO發現，這位同事的月薪竟然比他高5000元。他補充，兩人的職務內容大同小異，唯一差別是該同事精通英文，偶爾需要跟國外廠商開會。不過，原PO認為這樣的開會頻率不至於讓月薪有如此大的落差，感到些許不平衡，更提問是否應該去學英文投資自己。

貼文曝光後，不少網友認為視外語能力調整月薪再正常不過，「實際上會英文就是有可能多好幾千塊」、「這很正常吧，他就比你有用阿」、「經驗分享，我是幹5年台商後轉外商，工作內容少一半，薪水多兩倍，最大差異就是語言」、「沒什麼好不平衡的，你會做的他都會，但他會的你做不到，所以他值得5k」。

另有網友指出，用英文開會並非易事，「能英文開會基本上薪資可能就比同期多30%，但英文開會沒你想的容易，就算多益900也不一定能做到這件事」，也有網友回應原PO提問，「我覺得可以喔，tutorabc的老師會針對你的需求，像我之前是要面試外商，所以她有幫我模擬情境，幫助蠻大的」。

