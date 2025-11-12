上班族七成情緒憂鬱指標分析 南市衛生局供民454心理諮商站服務
【記者鄒䕒頤、范文濱／醫學報導】
根據1111人力銀行於2025年10月進行的調查，發現台灣上班族普遍面臨工作情緒心理壓力影響工作生活平衡。依調查結果顯示，72%的上班族因工作感到鬱悶和委屈，91%自認更容易為工作而憤怒，36%經常感到心力交瘁，甚至有73%的上班族支持「帶薪身心調適假」，95%認為企業應提供心理健康假期，顯示出對心理健康的高度重視。
台南市衛生局近期推出「心理諮商專線服務」，衛生局表示，民眾情緒壓力不只是個人事情，讓政府民眾大家一起成為心靈防護網，讓我們在生活城市中，在經歷壓力沉積、情緒低落、突如其來的創傷事件時，能得到及時溫馨的照護。
為提升城市生活民眾身心靈的抒通，當這些隱形心裡負荷無法被妥善察覺、傾訴與處理，就可能變成難以抹去的「心理創傷」。
臺南市政府近年在心理健康服務方面發展社區化與在地化的服務網絡，透過設置社區心理衛生中心，讓民眾能在生活圈中便捷獲得心理支持，提升可近性並促進早期介入，其中包括心理師、社工、護理師等專業人力資源的加入，針對不同族群提供多元服務內容。
今年積極推動「心．里相連」等政策，結合里長與社區力量，強化基層支持與降低污名化，使心理健康議題更貼近生活。近年更在心理諮商服務的推廣，透過專業心理師的個別諮商、轉介與持續關懷，許多市民在情緒調適、人際互動、壓力管理等方面明顯改善。超過九成的市民再透過心理諮商服務後能幫助其緩解焦慮與壓力，並能更積極面對生活中的挑戰。
黃偉哲市長表示：市府將持續推動多元心理健康服務，關懷市民朋友的身心健康，打造幸福宜居的城市，設置454處免費心理諮商駐點，提供專業心理師諮詢服務，並設有晚間時段，方便民眾利用。上班時間預約專線335298 2，也可至衛生局網站線上預約服務：（https:// www. beclass. com/ rid=294db4a676cbb91377a2），若有立即傾訴需求，可直撥衛生福利部24小時免費安心專線1925（依舊愛我）；目前臺南市政府衛生局已成立鹽水區、北區、善化區、關廟區及安南區社區心理衛生中心。
更多警政時報報導
《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光
【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光
其他人也在看
帶河口鱷抗議禁養 沒收再罰1萬
記者孫曜樟∕台北報導 嘉義縣五十二歲阮姓養殖業者不滿農業部預告修法禁止…中華日報 ・ 8 小時前
新北三大建設 拚115年完工
記者蔡琇惠∕新北報導 新北市觀光旅遊局長楊宗珉十二日於市政會議中以「建設新亮點、觀光…中華日報 ・ 8 小時前
看守所跨年！台南男灌16瓶啤酒撞死人肇逃 法官裁定續押2月
男子吳銘恭在小吃部灌了16瓶啤酒後涉嫌撞死人，還求30萬交保被打臉，台南地方法院認為，他犯後離場又藏匿，仍有逃亡與串證疑慮，很難用具保替代羈押，所以裁定續押並禁見2個月，從11月14日起執行，可能押到跨年。吳銘恭涉嫌酒駕致死，在檢方起訴後，台南地院8月14日訊問，吳男坦承過失致死、過失傷害與肇事逃逸自由時報 ・ 8 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 7 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 12 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 17 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 19 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 5 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
63歲杜德偉超凍齡！甜曬老婆合照慶祝結婚13週年紀念日：愛你如初
【緯來新聞網】現年63歲的唱跳歌手杜德偉在社交平台Instagram分享與妻子李曉冰及兒子AJ的合照緯來新聞網 ・ 9 小時前