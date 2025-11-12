上班族七成情緒憂鬱指標 南市衛生局供民454心理諮商站服務

▲南市設置454處免費心理諮商駐點並提供專業心理師諮詢服務。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】在我們生活的城市中，每個人都可能經歷壓力沉積、情緒低落、突如其來的創傷事件。若這些心裡的負荷無法被妥善察覺、傾訴與處理，就可能變成難以抹去的「心理創傷」。根據1111人力銀行於2025年10月進行的調查，發現台灣上班族普遍面臨心理壓力。調查結果顯示，72%的上班族因工作感到鬱悶和委屈，91%

自認更容易為工作而憤怒，36%經常感到心力交瘁，甚至有73%的上班族支持「帶薪身心調適假」，95%認為企業應提供心理健康假期，顯示出對心理健康的高度重視。

廣告 廣告

臺南市政府近年在心理健康服務方面發展社區化與在地化的服務網絡，透過設置社區心理衛生中心，讓民眾能在生活圈中便捷獲得心理支持，提升可近性並促進早期介入，在涵蓋心理師、社工、護理師等專業人力針對不同族群提供多元服務內容，今年積極推動「心．里相連」等政策，結合里長與社區力量，強化基層支持與降低污名化，使心理健康議題更貼近生活。近年更在心理諮商服務的推廣，透過專業心理師的個別諮商、轉介與持續關懷，許多市民在情緒調適、人際互動、壓力管理等方面明顯改善。超過九成的市民再透過心理諮商服務後能幫助其緩解焦慮與壓力，並能更積極面對生活中的挑戰。

黃偉哲市長表示：「市府將持續推動多元心理健康服務，關懷市民朋友的身心健康，打造幸福宜居的城市」，設置454處免費心理諮商駐點，提供專業心理師諮詢服務，並設有晚間時段，方便民眾利用。上班時間預約專線335298 2，也可至衛生局網站線上預約服務（https:// www. beclass. com/ rid=

294db4a676cbb91377a2），若有立即傾訴需求，可直撥衛生福利部24小時免費安心專線1925（依舊愛我）；目前臺南市政府衛生局已成立鹽水區、北區、善化區、關廟區及安南區社區心理衛生中心，諮詢專線為鹽水區:6521103、北區:2510723、善化區:5810105及關廟區:5955525、安南區:2550029；此外更推出關心市民朋友心理健康的「臺南市政府社區心理衛生中心」，官方Line帳號（搜尋ID：@1925tainan）提供心理健康檢測，臺南市衛生局希望每個人都能成為自己與身邊人的心理健康守護者。讓我們在台南這片土地上，一起用溫暖、理解與行動，照見那尚未被看見的心理傷痕，並陪伴彼此走向療癒與希望。