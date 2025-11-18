上班族凌晨闖民宅！軟禁15小時性侵日女 被逮稱：沒印象

日本不明男子闖民宅，軟禁女子15小時性侵她。（示意圖；freepik）

日本埼玉縣驚傳一起可怕案件，1名男子非法闖入某民宅內，持刀威脅女性並性侵得逞，時間長達15小時，他遭逮捕否認犯行，稱自已完全沒印象。

根據《埼玉新聞》報導，這名28歲男子是某公司職員，本月8日凌晨2時許他闖入朝霞市一間公寓民宅內，朝刀威脅被害女與他發生性行為，直到下午7時許落跑。

被害女母親打110報案後，警方調閱監視器鎖定1名於附近徘徊男子，經查他與女子素不相識，他被以侵入住宅、不同意性交罪逮捕，但他否認定犯行，稱自己「完全沒有印象」。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

