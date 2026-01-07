上班族午休就能做的頂級髮肌保養！Hair Rituel by Sisley旗艦店正式進駐信義A8

（圖/品牌提供）

深受皮膚科醫師、專業髮型師與高端消費者肯定的頂級髮肌養護品牌Hair Rituel by Sisley 正式迎來全新里程碑，全台首間品牌旗艦店於新光三越信義新天地A8隆重開幕，將完整且常態化的專家級髮肌服務帶進台北信義核心。

全台首間HAIR RITUEL品牌旗艦店

不同於過往預約制體驗，Hair Rituel by Sisley信義A8旗艦店首度將「超專業智慧髮肌檢測」轉為常態服務，透過從法國空運來台的二代專業髮肌檢測儀與全新皮脂試紙，從頭皮狀態、髮根活力到髮絲結構進行多面向分析，讓髮肌狀況不再只靠感覺，而是看得見、摸得到、真正被理解。特別為信義區上班族打造的高效率流程，也讓午休時間就能完成檢測與放鬆護理，成為城市中難得的質感片刻。

超精密光學儀器X智慧演算法

旗艦店導入的「頂級智慧科技髮肌檢測儀」，可將頭皮放大110倍、髮絲纖維放大900倍，清楚呈現髮肌與髮絲的真實狀態。不同於一般圖像分析工具，Hair Rituel by Sisley運用源自地質與資源探勘的形狀識別技術，透過專業演算法，5分鐘內即可完成七大參數分析，包含髮肌角質平整性、敏感性、保水度、毛孔狀況、髮絲密度、髮絲直徑與毛鱗片健康度，為後續養護提供精準依據。

五大服務設計亮點一次看

作為全台第一個Hair Rituel by Sisley頂級髮肌沙龍空間，信義A8旗艦店以黑、黃、藍品牌標誌色為核心，融合流暢線條與現代材質，打造沉浸式法式尊榮體驗。店內規劃尊榮髮肌養護沙龍區、專業智慧髮肌檢測區、專屬放鬆按摩體驗區、量身養護儀式諮詢區與法式尊榮沙發休息區，讓每一次到訪都像是一場專屬於自己的養護儀式。

法式指壓按摩×量身訂製養護

完成檢測後，可體驗15分鐘法式指壓服務，搭配升髮明星商品進行專業按摩，透過細膩手技喚醒髮肌，讓頭皮真正放鬆。現場亦由專業髮肌師依據檢測結果，提供一對一養護諮詢，協助建立適合個人生活節奏的日常護理方案，讓秀髮狀態不只當下改善，更能長期維持。

開幕期間同步推出升髮、養髮明星組合與多款旗艦店獨家優惠，並安排扭蛋遊戲、新春刮刮樂等互動體驗，讓專業髮肌養護成為生活中最值得期待的一段時光。

