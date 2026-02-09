上班族哀嚎！北捷文湖線往南港方向列車異常

▲北捷文湖線9日上午，發生列長異常狀況。（示意圖／台北市政府提供）

[NOWnews今日新聞]

今（9）日上午，台北捷運文湖線傳出發車異常狀況，不少通勤族卡在月台上不了車廂，相當崩潰。台北捷運對此表示，經維修人員初步判斷為控制線路異常所致，目前已恢復正常，班距調整中，事件處理期間，行控中心加強廣播並派員現場引導，另該部列車已收回機廠待維修人員查修釐清。

北捷表示，今日上午8點25分文湖線南港軟體園區往南港展覽館站間，一部列車發生異常警訊，列車停於站間，行控中心依SOP安排人員上車處理，8時36分恢復正常運行，下部列車1分鐘後隨即進站載客。



經維修人員初步判斷為控制線路異常所致，北捷在事件處理期間，行控中心加強廣播並派員現場引導，另該部列車已收回機廠待維修人員查修釐清。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

新北捷運「三鶯線」即將完工！預計招募99人 每月薪資上看6.2萬

北捷連續縱火案畫面曝光！起底72歲男嫌犯身分、犯案動機

北捷疑遭連續縱火！大安森林公園、善導寺站皆是男廁傳火警