上班族喊「尾牙改辦中午」最好？ 網：吃完繼續上班

歲末年終將至，各大企業陸續籌辦尾牙活動，慰勞員工一整年的辛勞。不過，尾牙究竟該選在什麼時段舉辦最合適，意外在網路上掀起熱烈討論。



近期有網友在社群平台發文指出，無法理解為何多數公司都將尾牙安排在平日晚間，認為這變相佔用了員工下班後的私人時間，建議不如改在午餐時段舉行。此番言論一出，隨即引發不少上班族共鳴，認為能在上班時間享用大餐且不影響下班生活，是較為理想的選擇。

然而，對於「午間尾牙」的提議，許多過來人卻持保留態度。有民眾分享親身經驗表示，公司雖然選在中午聚餐，但吃完飯後仍得趕回公司繼續上班，不僅無法盡興小酌，歡樂氣氛也瞬間冷卻，讓人感到相當掃興。



此外，更有網友揭露最慘的狀況是公司選在「週六中午」舉辦，員工不僅需提早到場協助佈置擺盤，活動結束後還得負責收拾善後，導致寶貴的假日全泡湯。針對尾牙形式的討論，部分務實派民眾則直言，與其實施各種形式的聚餐，不如直接折現發放獎金比較實在。尾牙旺季來臨，如何安排才能賓主盡歡，考驗著企業主的智慧。

