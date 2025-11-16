上班族回家「做1動作」省超大！她每周省2千元 網揭關鍵缺點

國外一名上班族靠每天下班回家直接進廚房，每周省下2000元花費。（示意圖／Pex）





各國物價持續上漲，逼迫許多上班族重新檢視日常開銷。美國27歲女子阿莉（Saadiq Ali）就分享獨特的「省錢晚餐法」，掀起網路兩極熱議。

阿莉在TikTok公開她簡單卻關鍵的省錢大法，就是「回到家先別換衣服，直接下廚」。阿莉表示，這套傳承自母親的方法，讓她繼續維持上班時的動力與效率，有時回到家甚至識別證沒摘、廁所沒上，只脫鞋就直接進廚房。

阿莉認為，穿著工作服下廚能暗示自己「工作還沒結束，我還有事情要做」，等完成晚餐、廚房清潔，才可以放鬆換上居家服休息。她進一步表示，今年10月初開始效仿媽媽，再搭配預先設計菜單與採購，1個星期至少可省60美元（約新台幣近2000元）的外出用餐費，與減少攝取額外熱量。

影片爆紅後，許多網友大讚阿莉的方法真的有效，「如果下班直接窩進沙發，真的就完蛋了」，不過也有人不以為然，表示這方法不能一體適用，「在紐約搭地鐵，回家得先換衣服」、「當護理師根本不可能穿著制服煮飯，第一件事一定是洗澡」。

