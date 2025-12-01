上班族困境！行政工作5年「薪資卡關3萬」 公職考試成搶手選擇

薪資天花板難突破，上班族備戰轉考公職。（圖／TVBS）

在當今競爭激烈的職場環境中，許多上班族為了追求更高薪資而選擇投入公職考試。一位已在行政工作崗位上奮鬥5年的上班族分享，儘管不斷進修和學習新技能，薪資仍維持在3萬2至3萬3之間，難以突破天花板。這種困境促使許多人利用下班時間埋首於公職考試的準備中，在工作與讀書之間艱難平衡。補習班經理張旭享指出，時間規劃對這些上班族至關重要，因為他們面臨著巨大的體力與心理壓力。同時，勞動部數據顯示，2024年新鮮人起薪約為3萬7千元，而製造業和半導體產業的薪資水平相對較高，這使得公職考試成為追求穩定收入的重要選擇。

薪資天花板難突破，上班族備戰轉考公職。（圖／TVBS）

上班族夏時表示，自己在行政類工作崗位上已經5年，但薪資始終在3萬2至3萬3之間徘徊，無論如何努力進修或學習新技能，薪水都很難再往上提升。她認為，想要獲得更高薪資，要麼轉向業務相關工作，要麼從事輪班性質的工作，但這些都不符合她的興趣取向和專業技能。夏時坦言，雖然行政工作靠跳槽加薪並非完全不可能，但難度較大，因此她選擇投入公職考試的準備。

在備考過程中，夏時面臨著諸多誘惑和時間管理的挑戰。她提到，當朋友邀請她參加聚會或出國旅行時，她常常感到動搖，但看到自己的讀書進度和考試倒數日期，又會感到緊張而選擇放棄這些活動。補習班經理張旭享強調，對於上班族考生來說，時間規劃非常關鍵。他解釋道，如果沒有明確的計畫，學生往往會在學習過程中逐漸產生惰性而放棄。特別是對於那些下班時間不固定，還需要花費大量時間上課的上班族來說，體力和心理負擔都相當大，因此時間的分配變得尤為重要。

擔憂考試倒數，心理素質以及時間分配成重點。 （圖／TVBS）

根據勞動部公布的數據，2024年初任社會新鮮人的薪資水平約為3萬7千元，年增率達6.4%。然而，統計顯示有20%的人僅拿基本薪資。值得注意的是，現在年輕人更願意投入製造業，且研究所畢業生的薪水可達5萬2千元。雖然半導體產業被視為熱門行業，薪資普遍較高，1年以下資歷的工程師年薪約為81.7萬元，但這類高薪職業在整體就業市場中仍屬少數。大多數就業機會仍集中在製造業、批發零售或醫療保健及社會工作服務業。

張旭享表示，許多人發現自己的薪資水平跟不上物價上漲後，開始尋找新的工作方向，而公職成為他們的選擇之一。準備公職考試的期程通常在1至2年之間。然而，近幾年高普考的報考人數呈現下滑趨勢，從2020年的超過8萬人，減少到2023年的6萬6402人，2024年更降至6萬4316人。這一現象可能與少子化和職業多元化有關，人們有了更多選擇來提升薪資，不必僅依賴公職的穩定性。

求份穩定工作，盼薪資往上爬，公職熱門選項。（圖／TVBS）

人力資源規劃師李宗樺提醒，在職場中，一個人的工作穩定性對於轉換職業非常重要，許多面試官都很看重這一點。他解釋，如果應聘者過去的工作經歷都不到6個月，招聘方會懷疑其是否缺乏定性。特別是當應聘者過去的工作性質與現在申請的職位相似時，招聘方會更擔心應聘者無法長期留任，可能只是為了追求新的頭銜或薪資結構而頻繁跳槽。

現今職場中，一些年輕人因各種原因頻繁離職，雖然履歷上顯示了豐富的工作經驗，但這種不穩定性往往會讓公司主管猶豫是否錄用。在職場上，穩定性仍然是被重視的品質。最終，想要提高薪資，關鍵還是在於提升自身價值和專業能力，因為專業度是職場成功不可或缺的要素。

