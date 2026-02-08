上班族好苦！每天通勤會偷走健康 時間太長「恐釀4大疾病」

根據2010年普查資料顯示，通勤者數量達約510萬人，其中以25至34歲年齡層通勤率最高，約佔52%。交通部統計顯示，我國通勤單趟平均23至25分鐘，超過80%的通勤旅次在40分鐘以內，約30%在10至20分鐘區間，20%在20至30分鐘區間。儘管一小時以上者佔比偏低，但國內外近來多項研究指出，單程超過30分鐘或每日往返超過1小時的長時間通勤，會對身體造成顯著負擔。

研究顯示，當單程通勤時間超過50分鐘時，出現失眠與嗜睡的機率會顯著增加。（圖／中天新聞）

根據《三立新聞網》報導，日本學者戴蘇克·松下、肖雄、王曉瑞等人在2025年10月號國際期刊《交通與健康》發表研究，提出三項重要發現。研究顯示，當單程通勤時間超過50分鐘時，出現失眠與嗜睡的機率會顯著增加；若通勤時間超過1小時40分鐘，失眠與嗜睡的風險更將達到統計上的顯著高峰。

廣告 廣告

該研究以日本國土交通省針對4人家庭設定的「都市居住面積標準」95平方公尺為基準，將受試者區分為居住面積「小於95平方公尺」與「大於或等於95平方公尺」兩組。結果發現，居住面積較小(小於95平方公尺；約28.7坪)者，失眠發生的機率較高，但與白天的嗜睡沒有統計的顯著關聯。相反地，居住面積較大(超過115平方公尺；約34.8坪)，竟對預防失眠具有顯著的保護作用。學者們認為，較大的居住空間是生活品質的重要指標。

研究更發現，通勤時間長短與居住面積大小在失眠風險上，存在著抵換(trade-off)關係，也就是具有相互替代性。雖然長距離通勤會明顯增加失眠風險，但只要居住面積增加，就能減輕長途通勤對睡眠產生的負面影響。透過通勤時間與住房面積的相互調整，就能緩解通勤失眠的問題。

長時間處於尖峰時段的交通壓力下，會導致壓力荷爾蒙分泌，進而引發高血壓。 （示意圖／Pixabay）

聖路易斯大學醫學院的國外研究則指出，過長的通勤時間，也就是單趟超過半小時或往返超過1小時，會對身體造成明顯的四大負擔。在心血管與代謝風險方面，長時間處於尖峰時段的交通壓力下，會導致壓力荷爾蒙分泌，進而引發高血壓。研究顯示，通勤距離超過10公里的人，患有高血糖與高膽固醇的機率較高，這與缺乏活動和心理壓力密切相關。通勤距離每增加3公里，超重和肥胖的風險就會隨之上升，主因是通勤擠壓了運動時間。

在心理健康方面，長時間通勤會產生「時間壓力感」，研究發現每增加10分鐘通勤時間，憂鬱傾向的機率會增加約1.1%。每日通勤超過90分鐘的人，與家人朋友相處的時間大幅減少，易產生孤獨感與生活滿意度下降。此外，研究指出，長距離通勤者得長期早出晚歸，最直接的影響就是縮減睡眠時間，久而久之就會導致長期疲勞、免疫力下降。

醫學專家們建議，若短期內無法縮短通勤距離或更換較大的居住環境，通勤族們應學會透過「微型補償」來減輕身體壓力。專家指出，若短期內難以改善長時間通勤或居住空間狹小等結構性問題，應透過調整作息、提升睡眠品質、規律運動與壓力管理來降低健康風險，讓身心負擔不致持續累積長期傷害。

延伸閱讀

疑因被留言調侃「沒女友」 陸男闖懷孕同學家殺人…婆婆都不放過

北海道現4百年一遇強震？日專家：「千島海溝」恐釀規模9地震

日本國會改選遇大雪對自民黨不利？謝長廷給出驚人預測